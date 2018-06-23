Fakıbaba: 50 kuruş olan patates nasıl 5-6 liraya çıkar anlamış değilim

Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba, artan soğan ve patates fiyatları için '50 kuruş olan patates 5-6 liraya çıkar anlamış değilim' dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Dediler ki 'Patates elimizde, depolarda kaldı, 50 kuruşa alan yok, bize ihracat desteği verin' Biz de bunun üzerine patatese ihracat desteği verdik. Bütün bakanlar imzaladı. Nasıl olur da böyle bir durumda 50 kuruş olan patates 5-6 liraya çıkar anlamış değilim" dedi.

Bakan Fakıbaba, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve partisinin milletvekili adaylarıyla bir tesiste düzenlenen programda, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, patates fiyatlarındaki artışa ilişkin de gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi.

Fiyat artışlarının normal olmadığını vurgulayan Fakıbaba, şunları söyledi:

'HAYRETLER İÇERİSİNDEYİM'

Hayretler içerisindeyim, 1,5-2 ay önce Sayın Başbakanımızla Niğde ve Aksaray'daydık. Dediler ki 'Patates elimizde, depolarda kaldı, 50 kuruşa alan yok, bize ihracat desteği verin.' Biz de bunun üzerine Bakanlar Kurulu'ndan patatese ihracat desteği verdik. Bütün bakanlar imzaladı. Nasıl olur da böyle bir durumda 50 kuruş olan patates 5-6 liraya çıkar anlamış değilim. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Haziran 2018 09:04

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