Otobüste tacize müdahale eden yolcunun boğazını kesmeye çalıştılar!

İstanbul'da halk otobüsünde bir kadını taciz eden 2 erkek, müdahale eden başka yolculara bıçak ve tornavidayla saldırdı.

İstanbul’da Alemdar-Kadıköy seferi yapan otobüsün içerisinde bulunan 2 şahıs, bir kadın yolcuyu taciz etti. Kadın ve diğer yolcular saldırıya tepki göstererek 2 saldırganı otobüsten aşağı indirmek istedi. Bu sırada çıkan arbedede 2 saldırgan yanlarında taşıdıkları bıçak ve tornavidayla bir yolcuyu yaraladı. Olayın ardından 2 şahıs kayıplara karışırken, taciz edilen kadının ise yaşadığı korku ve panik nedeniyle olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi.

Olay yerine gelen çok sayıda polis inceleme yaparken, yaralanan yolcu ise hastaneye kaldırıldı.

Fotoğraf: İsa Almaçayır/DHA

‘SİZ DE BÖYLE GİYİNMESEYDİNİZ’

Olayın görgü tanığı Meral Şengül yaşanan cinsel saldırıyı böyle anlattı:

“Önde bir tane bayan vardı. Çocuğun bir tanesi sürtündü, tacizde bulundu. Daha sonrasında başka bayanlar da müdahale etti. ‘Ne yapıyorsunuz beyefendi, biraz ileride durur musunuz’ diye. O da “Siz böyle giyinmeseydiniz o zaman, O…ki biz böyle yapıyoruz” gibi ithamlarda bulununca dışarı çıkartılmak istendi. 2 arkadaşlardı. Birinde bıçak vardı, birinde tornavida. Arabanın dışına çıkartıldı ama bu sefer bu taraftan girdi. Kızı almak istedi, otobüstekiler vermek istemedi. Sonra çocuklardan biri üstüne atlayıp itince aldılar oradan 2 kişi birden boğazını kesmeye çalıştılar. Olayla ilgisi olmayan bir vatandaş bayanı vermek istemedi. Onlar da bıçağı filan attılar”

‘ELİNDEN ALMASAK HERKESİ VURACAKLARDI’

Başka bir yolcu ise olayı anlatarak, “Bize doğru saldırdı, arkadaşı vurdu. İçeride bir kıza o…pu demiş, kız da tepki gösterdi “Sen nasıl bana o…pu dersin” diye. Vurulan çocuk tacize tepki gösterdi. Otobüs durdu. Bir anda birbirlerine girdi. Bıçağı ve tornavidayı çıkarıp önüne gelene salladılar. Yere düşürüp elinden almasak herkesi vuracaklardı. Çocuğun birini bıçakladılar” diye konuştu. (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Haziran 2018 08:37

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