Çanakkale Ayvacık'ta HDP'nin seçim çalışmasına izin verilmedi
HDP logosu

Çanakkale Ayvacık'ta HDP'nin seçim çalışmasına izin verilmedi

    • 23 Haziran 2018 00:51

    Çanakkale Ayvacık'ta HDP heyetine seçim çalışması için bugün köy köy gezdikleri sırada köy muhtarı ve kolluk kuvvetleri izin vermedi.

    HDP Çanakkale milletvekili adayları ve  il eş başkanları ve parti üyelerinden oluşan heyet  seçim çalışması için bugün köy köy gezdikleri sırada köy muhtarı ve kolluk kuvvetleri heyeti köylere sokmadığı idda edildi.

    Çanakkale Ayvacık ilçesi Güzel Köy'de köy muhtarı, jandarma ve polisler seçim çalışması için giden HDP'li heyeti köye sokmadı. Köy muhtarının  "Vali bile gelse bu köye sizi sokmayacağım" dediği de iddalar arasında. Ardından diğer köyleri ziyaret etmek isteyen heyeti boş kahvehaneler karşıladı. HDP heyetinin geleceği öğrenildiği için köy sokaklarındaki köylülerin  evlerine gönderildiği öğrenildi. (Çanakkale/EVRENSEL)

    Son Düzenlenme Tarihi: 23 Haziran 2018 02:06
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