Erdoğan: Üniversiteler zaten ücretsiz. Şu anda devlet üniversitelerinde ücretli olan var mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT'de "Cumhurbaşkanı Özel Yayın" programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “CHP bir defa bu darbe girişiminin adeta içindedir” ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Ana muhalefet partisinin gerek adayının gerekse genel başkanının kesinlikle darbeyle mücadele diye bir derdi yok" dedi.

Erdoğan, kendi döneminde sınıflarda 75 öğrencinin olduğu iddiasını sürdürerek, aynı dönemlerde Anadolu'da 100'ü aşkın öğrencinin bulunduğu sınıfların yer aldığını dile getirdi.

Bugün ilçe mitinglerini yaparken ön taraftaki çocuklara sorduğunda 15, 22, 28, 32 yanıtını aldığını ifade eden Erdoğan, resmi rakamlarla şu an ortalamanın 32 olduğunu aktardı.

Öğrenciyken, teksir kağıdı ile okumak zorunda oldukları dönemlerin olduğunu aktaran Erdoğan, o acıları yaşadıkları için ortaöğretim ve ilkokullarda kitapları hazırlatıp, masaların üzerine koyduklarını, okullar açıldığında öğrencilerin kitaplarını masaların üzerinde bulduğunu söyledi.

Üniversite öğrencilerinin eskiden 45 lira burs aldığını, burs miktarının bugün ise 470 lira olduğunu ifade eden Erdoğan, master öğrencisinin 940 lira, doktora öğrencisinin ise asgari ücret aldığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin "Üniversiteleri ücretsiz yapacağız." sözünü hatırlatarak, "Üniversiteler zaten ücretsiz. Şu anda devlet üniversitelerinde ücretli olan var mı? Hepsi ücretsiz ama beyefendinin bundan bile haberi yok. Herhalde bunu özel üniversitelerle veya vakıf üniversiteleriyle karıştırdı. Bunu dahi bilmiyor. Böyle bir insan cumhurbaşkanı adayı Türkiye'de. Dersini çalışmamış." dedi.

‘AMERİKA'NIN CLEVELAND'I VAR. BİZİM DE ŞEHİR HASTANELERİMİZ VAR’

Erdoğan, şehir hastanelerine de değinerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben memur çocuğuyum, babam kıyı kaptanıydı. O zaman her hastaneden istifade edemiyorsunuz. Denizcilik Bankası'nın Tophane'de hastanesi vardı. Babam çoğunlukla tedavilerini orada olurdu. Dolayısıyla biz de hastalık olduğunda oraya giderdik. Numara alıyorsun, kaçta size sıra gelirse oraya geliyorsunuz. Ben ise daha sonra İETT'de futbol oynadığım için aynı zamanda orada işçi kadrosundaydım, SSK'lıydım. Okmeydanı SSK'ya giderdim daha çok. Orada çektiğim çileleri bir ben bilirim, bir Allah bilir.

SSK'da daha sonra Sayın Kılıçdaroğlu başına geldi. Ne çileler çektiğini milletim biliyor. Rahmetli Savaş Ay'ın yaptığı programı unutmak mümkün mü? Her şey ortada. Doktor ilaç yazıyor, ilaçların tamamını alamıyorsunuz. O zaman eczaneler zaten ilaç vermiyor. Hastanenin kendi eczanesi var, ilacı oradan alıyorsunuz ama biz ne yaptık? Bunu da değiştirdik, isteyen gider eczanelerden ilacını alır dedik. Şu an herkes eczanelerden ilacını alıyor mu? Alıyor. Bu kolaylığı getiren yine biz olduk."

Erdoğan, isteyen vatandaşın artık istediği hastanede tedavi olabildiğini söyleyerek, "Bunların içinde SGK ile anlaşması olmayanlar ayrı. Oraya da parası olanlar, paralı olarak giderler ama diğerleri o hastanelerde de tedavi olma şansına sahip. Bütün bunlarla beraber şehir hastaneleri diye bir devrim gerçekleştirdik. Bu devrim nedir? Amerika'nın bugün Cleveland'ı var. Bizim de şehir hastanelerimiz var. Niçin Cleveland'a gitsin." dedi. (AA)

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Haziran 2018 00:17

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