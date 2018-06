Fotoğraf çekecektik dert çekmeye başladık...

Kayseri'de 5 yıldır fotoğrafçılık yapan Hacı Kurban, sektörde yaşadıklarını yazdı.

Yaklaşık beş yıldır fotoğrafçılık sektöründe çeşitli işyerlerinde çalıştım. Çalıştığım işyerlerinde yaşadığım sorunları; ücretlerin düşük olması, maaşların zamanında verilmemesi, çalışma saatlerinin çok uzun olması, yıllık izinlerinin olmaması gibi sıralayabilirim.

Ama bu bizim ülkemizde “kronik bir hastalık” haline geldi. Şimdilik kendi sorunlarımı bir kenara bırakıp döviz kurlarına bakalım. Her sabah flaşları açmadan döviz kurları ne alemde diye bakıyoruz. “Ne alakası var?” demeyin sakın buğday, et, saman vs. gibi fotoğrafçılıkta kullanılan tüm ürünler de ithal ediliyor.

Hal böyle olunca fotoğrafçılık da bir pazar yerine dönüşüyor. Kıran kırana bir pazarlık… Gelin damadın bütün hikayesine bir anda hakim oluveriyorsunuz. Beyaz eşyalarından tutun ev kiralarına, düğün masraflarına kadar her şeylerini anlatıyorlar! Dedim ya pazar yeri diye…

Bir de yeni kimlik ve ehliyetler için çekilen biyometrik vesikalıklar “En ucuz nerede çekilir?” kaygısı her geçen gün büyümekte haklı olarak. Kimlik yenileme mecbur olduğundan, en az sekiz adet dayatması da Kayseri esnaflının profesyonelliğini konuşturuyor.

Neyse, gelelim üç kişilik bir çekirdek ailenin kimlik ve ehliyet yenileme masraflarına bakalım. En az sekiz adet çekilen vesikalık her biri 20 TL’den toplam da 60 TL fotoğrafçıya, her bir kişi için ehliyet 15 TL ve kimlik için 18.5 TL ayrıca bankaya yatırılmakta. İkisinin ehliyetinin var olduğunu saymazsak, toplamda 70.5 TL bankaya yatırılıyor. Toplamda 130.5 TL’ye yeni kimliklere sahip oluyorsunuz. Tabii bu kadar kolay anlattığıma bakmayın, her gün müşterilerden ciddi tepkiler alıyoruz.

Kimi bizim, “Aç gözlü olduğumuzu”, kimi “Hükümetin ne yapmaya çalıştığını anlayamadığını söylüyor. “Yarın bir gün yeni kanunla ehliyet ve kimlikler birleşecek deseler yine mi para ödeyeceğiz?”, “Bizler hep para ödüyoruz, bu paralar nereye gidiyor?” tepkilerini sürekli alıyoruz. “Her gün her şeye zam geliyor bir de bu gereksiz işe para veriyoruz” diyen de çok, “Her geçen gün Kayseri’nin en iyi caddesi olarak bilinen Sivas Caddesi’nde sürekli esnaflar kepenk kapatıyor” diye sitem eden de…

Velhasılıkelam fotoğraf çekecektik dert çekmeye başladık...

