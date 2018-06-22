Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 2 işçi mahsur

Zonguldak’ta TTK’ye ait maden ocağında göçük yaşandı, 2 işçi ocakta mahsur kaldı.

Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu’na ait maden ocağında meydana gelen göçükte 2 işçi mahsur kaldı. Saat 20.00 sıralarında, Türkiye Taşkömürü Kurumu Karadon Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında göçük meydana geldi. Yerin 360 ile 460 metre altında meydana geldiği öğrenilen göçükte mahsur kalan 2 işçiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı. Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ahmet Demirci, göçükte mahsur kalan işçilerin kurtarılması için çalışmaların sürdüğünü söyledi. (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Haziran 2018 22:04

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