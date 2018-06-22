Tamam de Fatih Grubu: Oylarımıza sahip çıkacağız

İstanbul Fatih’te ‘Tamam de Fatih’ grubu, seçim sonrası halka sandıklara sahip çıkma çağrısı yaptı. Kocamustafapaşa Meydanı’nda gerçekleştirilen açıklamayı grup adına Ferhat Zorbay okudu.

24 Haziran seçimlerinin ülkeyi çöküşe sürükleyen Erdoğan-AKP iktidarının ekonomik ve siyasal iflasının bir sonucu olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Bizler bu süreçte, Tamam de Fatih olarak; Erdoğan-AKP iktidarının yanlış politikalarına artık ‘Tamam’ dedik. Eşit yurttaşlık ilkesi ile ırk, dil, din, inanç, ekonomik, siyasal, sosyal, kültürel tüm temel hak ve özgürlüklerini güvence altına alan bir anayasa için ‘Tamam de Fatih’ dedik!” dedi.

Seçim süresi boyunca yürütülen çalışmalarla parasız eğitim ve sağlık hakkı için, güvenceli iş, sendikal hak ve özgürlükler, insanca yaşam için, halkların kardeşliği ve eşitliğine dayalı barışçıl bir dış politika için, kentlerin, doğal ve kültürel varlıkların yağmalanmasına karşı durmak için, yargının bağımsızlığı tarafsızlığı ve kuvvetler ayrılığı ile hukukun üstünlüğü için, OHAL ve KHK’ler ile yönetilen bir ülkeye ve “tek adam” rejimine dur diyebilmek; eşitliğin, özgürlüğün, demokrasinin, laikliğin ve barışın hakim olduğu bir ülkede yaşayabilmek için Fatih halkına ‘Tamam’ deme çağrısı yaptıklarını ifade eden Zorbay, seçim sonrası da oylara sahip çıkmak için çağrıda bulundu:

“24 Haziran seçimleri bildiğimiz anlamıyla adaylar arasında bir tercih değil, ülkemizin geleceğinin tayin edileceği bir yol ayrımıdır. Bu nedenle Fatih halkını sandığa gitmeye, oylarını 16 yıldır bu ülkeyi “yönetenlere” değil; eşitliği, özgürlüğü, demokrasiyi, laikliği ve barışı savunan partilere oy vermeye, sandıklara sahip çıkmaya çağırıyoruz. Tamam de Fatih bileşenleri olarak; sandıklara sahip çıkacağımızı, her türlü hileye, ayak oyununa karşı tüm demokrasi güçleri ile birlikte oyumuzu, irademizi, memleketimizi, geleceğimizi omuz omuza savunmaya devam edeceğimizi kamuoyuna duyururuz.” (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Haziran 2018 21:39

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