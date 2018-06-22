Bölge’de sandık çalışmaları tamam

Seçimlere iki gün kala Bölge illerinde sandık güvenliği için siyasi partiler, çeşitli insiyatiflerin ve kurumların çalışmaları tamamlandı.

Seçimlere iki gün kala Bölge illerinde sandık güvenliği için siyasi partiler, çeşitli insiyatiflerin ve kurumların çalışmaları tamamlandı. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) aldığı kararla Bölge’de 19 ilde 170 bin seçmenin oy kullanacağı sandıkların taşınma kararı alınmıştı. HDP’nin yaptığı itirazları neticesinde sayı 120 bine düştü. Ancak sandıkların taşındığı yerlerin korucu bölgeleri olması kaygıları devam ederken, diğer bazı bölgelerde sorunların yaşanabileceği dile getiriliyor. Konuyla ilgili HDP, sandıklarda gerekli görevlendirmeleri yaptıklarını söylerken, CHP ise, "Herkes oyunun peşinde olacak" dedi.

HDP: SANDIKLARIN BiR ÇOĞUNDA GÖREVLENDIRME YAPTIK

Sandık güvenliğine dair Evrensel’e konuşan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Yerel Yönetimlerden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Yurdusev Özsökmenler, Bölge illerinde taşınan sandıkların bir çoğuna görevli gönderdiklerini kaydetti.

Sandık taşınan yerlerde çalışmalarını tamamladıklarını söyleyen Özsökmenler, “Sandıkları taşındığı yerlere sandık kurulu üyesi, milletvekili görevlendirmesi yaptık. Hukuk komisyonumuz avukatları bu konuda görevlendirdi. İllerin barolarına başvurduk buralarda avukat görevlendirmesi yapılması için. Hakkari, Van, Diyarbakır, Mardin, Ağrı da çok fazla sorun yok gerekli görevlendirmeleri yaptık. Akçakale, Harran, Ceylanpınar geçmişten beri provokasyonların yapıldığı yerler, bu bölgelerde bazı sıkıntılar var. Özellikle Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Avrupa Parlamenterler grubu gibi yerlerden gelen gözlemcileri bu bölgelere yönlendirmeye çalışacağız. Suruç provokasyonu bize Urfa’da karanlık işlerin peşinde olunduğunu gösterdi. Ama bütün bu önlemler ve halkımızın desteğiyle orada yeni provokasyonların yapılmasına izin verilmeyeceğini düşünüyoruz” dedi.

‘HERKES OYUNU KULLANMALI’

Halka çağrı da yapan Özsökmenler, halkın sakin bir şekilde oy kullanması için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyerek, “Herkesi sandık başına gidip oyunu kullanmaya çağırıyoruz. Sandık güvenliği bu zamana kadar hiç olmadığı biçimde hem bizim hem de diğer muhalif siyasi partilerin, sivil toplum örgütlerinin de gündeminde. Bu konuda oluşturulan platformda halkımızın iradesinin seçime yansıması için bütün gücüyle çalışıyor. Bu yüzden halkımızın kaygılı davranmasına gerek yok”diye konuştu.

‘HERKES OYUNUN PEŞİNDE OLACAK’

Bölge illerindeki sandık güvenliğine dair Evrensel’e konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, bölgede az sayıda sandık güvenliği açısından sorunlu bölgeler olduğunu belirterek, gerekli önemleri aldıklarını söyledi. Bu konuda bu dönemin çok hassas olduğunu belirten Adıgüzel, “Bölge’deki sandık sorununu da azalttık ama hâlâ sorunlu bölgeler var. Urfa, Erzurum illerinde sorunlu olan yerler var ama kapsanmayan seçmen sayısı çok azaldı. yüzde1’in altında boş sandığımız. Müşahit görevlendirilmesi yapılıyor, gönüllüler görevlendiriliyor. Biz bir Adil Seçim Platformu oluşturduk. Bu platform bileşenleri içinde 4 siyasi parti, 12’den fazla demokratik kitle örgütü ve sivil inisiyatifler var. Bunlarla birlikte Türkiye’de bütün sandıkları kapsayıp bütün sandıklardan tutanakları alacağız. Eksikliklerimiz var ama bunları sadece sandık başı olarak düşünmeyin. Bölge’de avukatlarımız, okul sorumlularımız var bir şekilde sorunlu alanları da takip ediyoruz. Herkes gündüz oyunu kullanacak akşam oyunun peşinde olacak. Burada halkın iradesi nasıl sandığa girdiyse öyle de çıkması için mücadele edeceğiz” dedi.

AVUKATLAR SANDIK GÜVENLİĞİ İÇİN SEFERBER OLACAK

MA'nın haberine göre; HDP Diyarbakır İl Örgütü, Diyarbakır Barosu ve İHD, 24 Haziran günü seçim ve sandık güvenliğini 140 avukat ve 100 insan hakları savunucusu ile sağlayacak.

ÖHP Diyarbakır Eş Sözcüsü Zeynep Işık, “Biz avukatlar olarak, halk iradesinin sorunsuz, sağlıklı bir biçimde sandığa yansıması; eşit, adil koşullarda bir seçim olması için Diyarbakır’ın her ilçesinde, her köyünde olacağız” dedi.

İHD Diyarbakır Şube Başkanı Abdullah Zeytun ise aralarında doktor ve avukatların da bulunduğu en az 100 kişilik geniş kapsamlı bağımsız gözlemci heyeti ile birlikte seçimleri takip edeceklerini ifade etti.

HDP Diyarbakır İl Yöneticisi ve Hukuk Komisyonu Sözcüsü Av. Osman Çelik de “Buradan halkımıza şu çağrıda bulunuyoruz. Sandık güvenliği konusunda hiç bir endişe ve kaygıları olmasın. Halk iradesinin şaibesiz bir şekilde sandığa yansıması için elimizdeki bütün imkanları seferber edeceğiz” dedi. (Diyarbakır/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Haziran 2018 21:18

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