CHP’li Tanal, AA’yı YSK’ye şikayet etti

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, AA'nın 24 Haziran seçiminin sonuçlarına dair verileri önceden açıkladığı iddiasını YSK'ye taşıdı

Anadolu Ajansının (AA) 24 Haziran seçiminin sonuçlarına dair verileri önceden açıkladığı iddiası YSK’ye taşındı. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Anadolu Ajansının seçim sonuçlarını etkileyecek yayınından dolayı kanunda yer alan “Beş yıldan 8 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır” hükmünün işleme konulması gerektiğini belirtti.

19 Haziran günü TVNet isimli televizyon kanalında yayımlanan “Akıl Odası” isimli programda Anadolu Ajansı kaynaklarından 24 Haziran Pazar günü yapılacak seçimin sonuçlarına dair oranların paylaşılması tepki çekmişti. Tanal, olayı skandal olarak niteleyerek şikayet dilekçesinde, “Seçimden 5 gün önce, daha seçim yapılmadan seçim sonuçlarının önceden bilinmesinin imkansız olduğu ortadadır. Bu görüntülerle anlaşılıyor ki Anadolu Ajansı, seçim sonuçlarına bilinçli ve kasıtlı olarak etki edecek, sonuçları maniple ederek, sonuçları etkisiz hale getirecektir” dedi.

YSK’yi harekete geçmeye çağıran Tanal, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’u hatırlattı.

Yaşanan olayda ‘Oy verme sonucuna tesir edecek haller’ başlığı altında 164. maddeye aykırı yayın yapıldığına dikkat çeken Tanal, “Bu skandalın sorumlusu olan kurum Anadolu Ajansı yetkilileri ve skandal yayının sorumluları hakkında kanunda belirtilen ‘Beş yıldan sekiz yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır’ hükmü işleme konulmalıdır” dedi.

Ülkenin kaderini, ülke yönetimini belirleyecek bir seçime etki edecek yayın yapan Anadolu Ajansının herkesin olumsuz etkilenebileceği bir yayına imza attığını kaydeden Tanal, bunun seçim sonuçlarının kaderini etkilediğini belirtti. Tanal, YSK’nin Anayasa’nın 79. maddesine göre Anadolu Ajansını seçim sonuçlarını maniple edebilecek yayınından dolayı cumhuriyet başsavcılığına şikayet etmekle yükümlü olduğuna dikkat çekerek, “YSK’nin görevini yapıp hukuki şikâyetini gerçekleştirmesini talep ediyorum” dedi.

AA Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu. paylaştıkları oranların test amaçlı olduğunu söylemişti. (Ankara/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Haziran 2018 21:19

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