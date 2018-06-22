Bilirkişi, Cumhuriyet’e ve Ahmet Şık’a hakaret etti

Cumhuriyet davasında bilirkişi raporunu hazırlayan Ünal Aldemir, sosyal medya hesabından Cumhuriyet gazetesi ve Ahmet Şık’a hakaret etti.

Cumhuriyet davasının bilirkişisi Ünal Aldemir, sosyal medya hesabından Cumhuriyet gazetesi ve Ahmet Şık’a hakaret etti.

Cumhuriyet gazetesine yönelik soruşturmayı başlatan Cumhuriyet Savcısı Murat İnam tarafından Cumhuriyet davasına bilirkişi olarak atanan Ünal Aldemir, Twitter’dan şu paylaşımlarda bulundu:

“Cumhuriyet gazetesine verilen her para HDPKK destekçisi olan yöneticilerine gidiyor bilin istedim.”, “Ahmet Şık teröristtir. Senin tasmanı kim tutuyor hdpkk’lı müptezel.”

Twitter’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafını paylaşarak altına “Yüce Allah biz gençlerin ömründen alsın ve sana versin. Versin ki yedi düvel görsün milletin sevdasını kazanmış dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan’ı”, “Sen ki dünyanın her köşesindeki mazlumların, 7’den 70’e herkesin duasını almış bir dünya liderisin sen yürüyeceksin millet yürüyecek ardından” mesajlarını paylaştı.

ATALAY: TARAFSIZ VE UZMAN BİLİRKİŞİMİZ

Cumhuriyet gazetesi İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, Ünal Aldemir’i eleştirdi: “Kanuna göre (CMK Md.64) bilirkişiler, tarafsız olarak görev yapmak zorundadırlar. Görevlerini tarafsızlıkla yerine getireceklerine dair namusu ve vicdanı üzerine yemin ederler. Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarlarının manşet, haber ve yazılarından dolayı yargılandığı siyasi bir davada, bilirkişinin siyasi tarafsızlığını tartışmaya yer bırakmayacak şekilde gösteren bu paylaşımlardan sonra, dürüst yargılama ve hukuka uygunluktan söz etmek ayıp değil mi? Soruşturmayı yürüten savcı halen FETÖ üyeliğinden yargılanıyor, bilirkişisi bu ölçüde tarafsız, tanıkları Aydınlık gazetesinin bazı yazarları, Hüseyin Gülerce, Latif Erdoğan... Ve biz bu tablo ve deliller karşısında FETÖ’ye yardımdan suçluyuz. Dünyanın en absürt kara komedisi!”

AHMET ŞIK: HADDİNİ BİLMEZ

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul 2. bölge Milletvekili Adayı, Cumhuriyet gazetesi davası sanıklarından Gazeteci Ahmet Şık ise, “Diz çöküp biat eden yargı mensuplarının ya da ipini tutan sahiplerinin Ünal Aldemir denen haddini bilmeze “bilirkişi” demeleri bu dönemin suçlularından olduğunu ve diğerleriyle birlikte yargılanacağı gerçeğini değiştirmiyor” dedi. (MEDYA SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Haziran 2018 21:06

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