ABDâ€™de insanlÄ±k krizi

ABD'de, mÃ¼lteci Ã§ocuklarÄ±n gÃ¶zaltÄ± merkezlerindeki kafeslerde ailelerinden alÄ±koyulmasÄ± Ã¼lkedeki gÃ¶Ã§men krizini yeni bir boyuta ulaÅŸtÄ±rdÄ±.

Ekim KILIÇ

New York

ABD’de George W. Bush dönemine kadar uzanan ve giderek daha da büyüyen göçmen krizi mayÄ±s ve haziran aylarÄ± içerisinde ABD ve dünya basÄ±nÄ±na ICE’nin (Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza) gözaltÄ± merkezlerindeki kafeslerde ailelerinden alÄ±koyulan çocuklarÄ±n resimlerinin yayÄ±lmasÄ±yla ABD kamuoyunda ve siyaset çevrelerinde ÅŸiddetli bir tartÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. Kafese koyma politikasÄ± yalnÄ±zca Trump dönemine özgü deÄŸil. Obama döneminde de uygulanÄ±yordu. Ancak ailelerinden alÄ±konulup çocuklarÄ±n yalnÄ±z baÅŸÄ±na gözaltÄ± merkezlerinde kafeslere doldurulmasÄ± olaya baÅŸka bir boyut kazandÄ±rdÄ±.

TOPLUMSAL TEPKÄ° YÜKSELÄ°YOR

ABD kamuoyunda ICE’nin ev baskÄ±nlarÄ± ve çocuklarÄ± ailelerinden ayÄ±rÄ±p kafeslere koymasÄ± büyük tepkiye yol açtÄ±. Tepkiler o kadar büyüdü ki ABD Ä°ç Güvenlik BakanÄ± Kirstjen Nielsen baÅŸkent Washington DC’de bir Meksika restoranÄ±nda akÅŸam yemeÄŸi yerken bir grubun “YazÄ±klar olsun!” sözlerine maruz kaldÄ±. GeçtiÄŸimiz hafta iÅŸ profillerinin yer aldÄ±ÄŸÄ± sosyal medya sitesi Linkedin’den ICE’de çalÄ±ÅŸan memurlarÄ±n listesi çÄ±karÄ±larak teÅŸhir edilmeye baÅŸlandÄ±. HaftalardÄ±r yapÄ±lan eylemlerde ve gösterilerde atÄ±lan sloganlarda ve sosyal medyada, ICE memurlarÄ± Nazi faÅŸizmi dönemindeki Gestapo’ya (gizli devlet polisi) benzetiliyor.

Boston Globe Gazetesinin Muhabiri Liz Goodwin, Twitter hesabÄ±nda “Teksas McAllen GözaltÄ± Merkezi”ndeki bir resmi savunma görevlisinin ifadesine dayandÄ±rarak ICE memurlarÄ±nÄ±n bazÄ± göçmenlere, çocuklarÄ±nÄ±n “KÄ±sa bir süreliÄŸine banyo yaptÄ±rÄ±lmak için götürülecekleri söylendiÄŸini” iddia etti.

KORKUNÇ UYGULAMA NASIL BAÅžLADI?

Göçmen çocuklarÄ±nÄ±n ailelerinden ayÄ±rma politikasÄ± geçtiÄŸimiz nisan ayÄ±nda ABD Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan ilan edildi. 6 Nisan günü BakanlÄ±ÄŸÄ±n internet sitesinden Bakan Jeff Sessions tarafÄ±ndan ilan edilen “sÄ±fÄ±r tolerans” politikasÄ±na dair “EÄŸer çocuklarÄ±ndan ayrÄ±lmak istemiyorsan, onlarÄ± yasa dÄ±ÅŸÄ± bir ÅŸekilde sÄ±nÄ±rÄ± geçmek için yanÄ±nda getirme” denildi.

ArdÄ±ndan BaÅŸkan Trump’Ä±n ABD’ye yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla göç eden El Salvador kökenli MS-13 adlÄ± çete üyelerini hedefe koyarak onlara “hayvanlar” demesi MS-13’e yapÄ±lan ve yapÄ±lacak operasyonlarÄ±n ABD’de göçmenlerin üzerinde sürdürülen baskÄ± politikasÄ±nÄ±n bir aracÄ± haline getirileceÄŸi kaygÄ±sÄ±nÄ± arttÄ±rdÄ±.

TIME, Trump'Ä±n mülteci politikasÄ±nÄ± kapaÄŸÄ±na taÅŸÄ±dÄ±

SOKAÄžA NASIL YANSIDI?

MayÄ±s ayÄ±nda bir avukatÄ±n, bir restoranda “Her yerde Ä°spanyolca konuÅŸuluyor” diyerek ICE yetkililerini çaÄŸÄ±rmasÄ± ve ardÄ±ndan baÅŸka bir dükkanda bir sÄ±nÄ±r devriyesinin Ä°spanyolca konuÅŸan bir ABD vatandaÅŸÄ±nÄ± sorguya çekmesi, son haftalarda gündemde öne çÄ±kan geliÅŸmeler oldu.

MayÄ±s ayÄ± sonunda federal yetkililer, ailelerinden ayrÄ±lÄ±p gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ktan sonra koruyuculara teslim edilen çocuklarÄ±n 1475’inin izlerini kaybettiklerini ilan etti. TartÄ±ÅŸmalarÄ±n yoÄŸunlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± son 6 haftada 1995 çocuk göçmen gözaltÄ± merkezlerinde alÄ±konuldu.

Bu arada basÄ±na yansÄ±yan fotoÄŸraflarÄ±n bir kÄ±smÄ± sÄ±fÄ±r tolerans politikasÄ±nÄ±n en açÄ±k haliyle hayata geçtiÄŸi Teksas McAllen GözaltÄ± Merkezinden. Çocuklar ince matlar üzerinde alüminyum folyodan yorganlar kullanarak yerde yatÄ±yorlar.

ABD SaÄŸlÄ±k ve Ä°nsan Hizmetleri BakanlÄ±ÄŸÄ± verilerine göre 11 bin 786 çocuk gözaltÄ± merkezlerindeki kafeslerde yaÅŸÄ±yor.

TRUMP GERÄ° ADIM MI ATTI?

GeçtiÄŸimiz çarÅŸamba günü ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, kamuoyundan ve siyaset çevrelerinden gelen yoÄŸun tepkiler üzerine çocuklarÄ±n ailelerinden ayrÄ±lmamasÄ±nÄ± öngören bir kararname imzalayarak “Güçlü sÄ±nÄ±rlarÄ±mÄ±zÄ±n olduÄŸundan emin olurken aileleri bir arada tutuyoruz” dedi. Ancak Trump’Ä±n imzaladÄ±ÄŸÄ± kararname “sÄ±fÄ±r tolerans” politikasÄ±nÄ± durdurmak, çocuklarÄ±n gözaltÄ±na alÄ±nmasÄ±nÄ±n önüne geçmek yerine çocuklarÄ±n ebeveynleri ile beraber gözaltÄ± merkezlerinde tutulmasÄ±nÄ± öngörüyor.

Kamuoyundan gelen tepkiler Adalet BakanÄ± Sessions’Ä±n bile önceki demeçleriyle çeliÅŸkili açÄ±klamalar yapmasÄ±na sebep oldu. Sessions perÅŸembe günü CBN News’e verdiÄŸi bir röportajda aileleri ayÄ±rmaya “Hiçbir zaman gerçekten niyetlenmediÄŸini” ileri sürdü. Ancak Sessions bu röportajÄ±ndan tam bir hafta önce Ä°ncil’deki bir pasaja atÄ±fta bulunarak çocuklarÄ± ailelerinden ayÄ±rmanÄ±n Ä°ncil’e uygun olduÄŸunu iddia etmiÅŸti.

New Yorklular, mÃ¼lteciler iÃ§in yÃ¼rÃ¼dÃ¼: Ã‡ocuklar yasa dÄ±ÅŸÄ± deÄŸildir

300 BÄ°NDEN FAZLA GÖÇMEN GÖZALTINDA

PEW AraÅŸtÄ±rma Merkezi, Göç PolitikasÄ± Enstitüsü, Amerikan Göç Reformu Ä°çin Federasyon gibi araÅŸtÄ±rma kurumlarÄ± veya göç sorunu üzerine çalÄ±ÅŸan kuruluÅŸlarÄ±n 2014-2017 tarihli araÅŸtÄ±rmalarÄ±na göre, ABD’de “yasa dÄ±ÅŸÄ±” ya da insan haklarÄ± savunucularÄ±nÄ±n tercih ettiÄŸi biçimiyle “dokümansÄ±z” olarak yaÅŸayan göçmenlerin sayÄ±sÄ± tahmini olarak 11 ile 12.5 milyona arasÄ±nda deÄŸiÅŸiyor. Bunun yarÄ±sÄ±ndan fazlasÄ± Meksika ve diÄŸer Orta AmerikalÄ± halklardan oluÅŸuyor.

YILLARCA GÖZALTINDA KALIYORLAR

Küresel GözaltÄ± Projesi’nin verilerine göre 2017’de ABD 323 bin 591 gözaltÄ± tespit edildi. Yine aynÄ± verilere göre özellikle sÄ±nÄ±r eyaletleri olan Teksas 158 bin 52, Kaliforniya 6 bin 527 ve Arizona 3 bin 869 gözaltÄ± nüfusu ile ilk üç sÄ±rayÄ± tutuyor.

ABD’nin mevcut göç politikalarÄ±na karÅŸÄ± kurulan Göçmenlere Özgürlük Platformunun yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± istatistiklere göre ise gözaltÄ±na alÄ±nanlarÄ±n yüzde 48’i 2 yÄ±ldan 4 yÄ±la kadar gözaltÄ± merkezlerinde alÄ±konuluyor.

Gerici politikalarÄ±n faturasÄ± mÃ¼ltecilere Ã§Ä±karÄ±lÄ±yor

MÜLTECÄ° HAYATI KURTARANA TEHDÄ°T

Ä°talya makamlarÄ±nÄ±n, Libya açÄ±klarÄ±nda 224 mülteci kurtaran Mission Lifeline örgütüne ait gemiye limanlarÄ±na gelmesi halinde el koyacaÄŸÄ± ve personelini tutuklayacaÄŸÄ± bildirildi.

Ä°talyan ANSA ajansÄ±nÄ±n haberine göre, Alman sivil toplum kuruluÅŸu Mission Lifeline, Libya açÄ±klarÄ±nda 224 göçmeni kurtardÄ±. Kurtarma iÅŸleminin ardÄ±ndan güvenli bir liman için izin çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunan kuruluÅŸa, Ä°talya BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Matteo Salvini tepki gösterdi.

‘GELÄ°RLERSE EL KOYARIZ’

Sputnik’in aktardÄ±ÄŸÄ±na göre kuruluÅŸu, “Libya sularÄ±nda kurallara ve uluslararasÄ± hukuka aykÄ±rÄ± davranmakla” suçlayan Ä°talya, Mission Lifeline’Ä±n “yetersiz teknik kapasitesine raÄŸmen haddinden fazla göçmeni gemiye alarak hem onlarÄ±n hem de ekibin hayatÄ±nÄ± tehlike attÄ±ÄŸÄ±nÄ±” savundu.

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Salvini, “Hollanda bayraÄŸÄ± taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± için uzun yolu seçip bu ülkeye gitmesi gerektiÄŸini” söylediÄŸi gemiye, Ä°talya’ya gelirse el koyacaklarÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

Salvini, “Ä°talya’ya gelirlerse gemiye el koyacaÄŸÄ±z ve ekibini de yasa dÄ±ÅŸÄ± göçe yardÄ±m etmekten yargÄ±layacaÄŸÄ±z. Ä°talyan limanlarÄ±nda hayalet gemiler istemiyorum” dedi.

Avrupa BirliÄŸi Nezdinde Hollanda Daimi TemsilciliÄŸinin sosyal medyadaki Twitter hesabÄ±ndan konuya iliÅŸkin yapÄ±lan açÄ±klamada, Lifeline’Ä±n Hollanda’da kayÄ±tlÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± ve bu gemiye herhangi bir talimat verilemeyeceÄŸi duyurulmuÅŸtu. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 Haziran 2018 20:17

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