Gerici politikalarÄ±n faturasÄ± mÃ¼ltecilere Ã§Ä±karÄ±lÄ±yor

Avrupa'nÄ±n gÃ¼ndeminde, ABDâ€™nin MeksikalÄ± mÃ¼ltecileri sÄ±nÄ±rda Ã§ocuklarÄ±ndan ayÄ±rmasÄ±, Trump'Ä±n otoriter tutumu ve Almanya'nÄ±n mÃ¼lteci politikasÄ± vardÄ±.

Kanada’daki G7 zirvesinden sonra ABD BaÅŸkanÄ± Trump’Ä±n dünya düzenini ABD lehine yeniden yapÄ±landÄ±rmaya yönelik hamleleri devam ediyor. Çin’e karÅŸÄ± alÄ±nan vergi önlemlerinden sonra Trump ve ekibi AB ülkelerinin iç iÅŸlerine karÄ±ÅŸarak gerek kÄ±ta düzeyinde gerekse de farklÄ± ülkeler düzeyinde kendi stratejisine karÅŸÄ± çÄ±kÄ±ÅŸlarÄ± zayÄ±flatmak istiyor. DiÄŸer yandan dünya ABD’nin MeksikalÄ± mültecileri sÄ±nÄ±rda çocuklarÄ±ndan ayÄ±rmasÄ±; üstelik ebeveynleri yasa dÄ±ÅŸÄ± göç ile suçlayÄ±p cezalandÄ±rÄ±p çocuklarÄ± kafeslerde tutmasÄ± da Ä°ngiltere basÄ±nÄ±nda çok tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ±. Trump’Ä±n otoriter tutumu Amerikan seçmenini her geçen gün daha fazla rahatsÄ±z ediyor. Bu hafta Ä°ngiltere’den çevirdiÄŸimiz yazÄ±, Trump’Ä±n dini kullanarak, baskÄ±cÄ± ve otoriter çizgisini nasÄ±l kabul ettirdiÄŸini ele alÄ±yor.

Almanya’da da mülteci politikasÄ± tartÄ±ÅŸÄ±lmaya devam ediyor. KardeÅŸ partiler CDU (Hristiyan Demokrat Birlik) ve CSU (Hristiyan Sosyal Birlik) içeriÄŸi Avrupa ve Almanya’nÄ±n kapÄ±larÄ±nÄ±n mültecilere kapatÄ±lmasÄ± olan düzenlemenin Avrupa çapÄ±nda mÄ± yoksa ülke düzeyinde mi uygulamaya sokulmasÄ± konusunda görünürde bir anlaÅŸmaya vardÄ±. CSU BaÅŸkanÄ± ve Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Horst Seehofer, yarÄ±m aÄŸÄ±zla da olsa Avrupa BirliÄŸi ülkelerinin alacaÄŸÄ± kararÄ± beklemeyi kabul etti. Spiegel Online’dan çevirdiÄŸimiz yorumda Seehofer’in baÅŸÄ±nÄ± çektiÄŸi, Merkel’i de hedef alan sert ve dÄ±ÅŸlayÄ±cÄ± mülteci tartÄ±ÅŸmalarÄ±nda entelektüellerin payÄ± ele alÄ±nÄ±yor.

ÇÄ°N VE AVRUPA, TRUMP’IN MÄ°LLÄ°YETÇÄ° VÄ°ZÖRÜNDE

Bruno ODENT

Humanite

Donald Trump süper güç olma lehine dünya düzenini sarsmaya yönelik saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± giderek daha da artÄ±rÄ±yor. Bir yandan Pekin’e karÅŸÄ± ticari savaÅŸÄ± yükseltiyor. DiÄŸer yandan ise Almanya’nÄ±n ve Avrupa’nÄ±n iç iÅŸlerine karÄ±ÅŸÄ±yor ve açÄ±ktan Angela Merkel’in hükümetinde varolan milliyetçi ve yabancÄ± düÅŸmanÄ± akÄ±mÄ±n yapmak istediklerini destekliyor.

Peki ABD BaÅŸkanÄ±, ekonomisinin üstünlüÄŸünü yeniden saÄŸlamak için Pekin’le bir “anlaÅŸmaya” varmayÄ± nereye kadar zorlayacak? Pazartesi akÅŸamÄ±, Ticaret Ä°ÅŸleri Devlet BakanÄ± Robert Lighthizer’den yüzde 10 vergi arttÄ±rmaya yönelik 200 milyar dolar deÄŸerinde Çin ürünü tespit etmesini istedi. Bu yeni önlem ikinci ticari saldÄ±rÄ± için. Beyaz Saray, ilk saldÄ±rÄ±yÄ± 15 Haziran günü 50 milyar deÄŸerindeki Çin ihracat ürünlerine yüzde 25 gümrük vergisi kararÄ± verilmesiyle gerçekleÅŸtirmiÅŸti.

Pekin de aynÄ± ÅŸekilde kimi ABD ürünlerinde vergiyi arttÄ±rmaya karar vererek karÅŸÄ± çÄ±ktÄ±, Trump ise tekrar gerginliÄŸi arttÄ±rma giriÅŸiminde bulundu. Hatta ABD’ye ithal edilen Çin ürünlerinin hemen hemen tümüne ek gümrük vergisi dayatmaya kadar gidebileceÄŸine yönelik imalarda bulundu. Çin Ticaret bakanÄ± “AÅŸÄ±rÄ± baskÄ± ve ÅŸantaj yöntemlerinin” sergilendiÄŸini teÅŸhir etti ve “iki tarafÄ±n müzakerelerde varÄ±lan uzlaÅŸmadan uzaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±” belirtti. Yani Pekin silahlarÄ±nÄ± rakibine doÄŸrultabilir.

Böylesi bir gerginliÄŸin ekonomik istikrar ve dünya barÄ±ÅŸÄ± için büyük riskler taÅŸÄ±masÄ± Donald Trump’Ä±n hiç umurunda deÄŸil, aslÄ±nda bu adÄ±mlar metodik ve kararlÄ± bir ÅŸekilde ilerleyerek hayata geçirdiÄŸi stratejinin bir parçasÄ±. Amaç ABD’nin hegemonyasÄ±nÄ± yeniden teyit etmek ve güçlendirmek. Bunun için BatÄ±lÄ± “partnerleri” biraz sarsmak gerekirse hiç tereddüt edilmemelidir. Bunu Kanada’da G7 zirvesinde yaptÄ±, ardÄ±ndan Almanya Bavoir Bölgesi Ä°ç Ä°ÅŸleri BakanÄ± Horst Seehofer’in gümrükleri kapatma isteÄŸine açÄ±ktan destek vererek göçmenlik meselesinde Alman iç tartÄ±ÅŸmalarÄ±na tüm aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ± ile müdahil olarak ve Angela Merkel’e karÅŸÄ± çÄ±karak “partnerleri” sarsmaya devam ediyor.

WASHINGTON AVRUPA’DAKÄ° MÄ°LLÄ°YETÇÄ° HAREKETÄ° DESTEKLÄ°YOR

Almanya’da suçun yükselmesinin nedeninin göçmenlik olduÄŸu fikrini savunarak Trump, “Alman halkÄ± yöneticilerine karÅŸÄ± çÄ±kÄ±yor” diye bir tweet attÄ±. Almanya resmi verilerine bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda bunun tamamen bir “yalan haber” olduÄŸu görülür, fakat böylelikle kendi Meksika sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± kapatma politikasÄ±nÄ± savunmanÄ±n konjonktürel bir aracÄ± olarak deÄŸerlendirmiÅŸ oldu. Bunu yaparken çocuklarÄ± içeriye attÄ± ve anne ve babalarÄ±ndan ayÄ±rdÄ±. Fakat hedefleri konusunda yanÄ±lmamak gerek: Trump’Ä±n bu siyasi müdahaleleri tüm dünyayÄ± ABD önderliÄŸinde yeniden düzenlemeyi hedefleyen temel adÄ±mlarÄ±n bir parçasÄ± ve bu anlamÄ±yla Çin’e karÅŸÄ± alÄ±nan ticari silahlarÄ±n yarattÄ±ÄŸÄ± etkiye yakÄ±nlaÅŸÄ±yor.(...)

(Çeviren Deniz Uztopal)

MÜLTECÄ° POLÄ°TÄ°KASI: BAVYERA KAYNAKLI DARBENÄ°N KURBANLARI

George DIEZ

Spiegel Online

Federal Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Seehofer (CSU), BaÅŸbakan Merkel’e (CDU) yönelik tavrÄ±yla binlerce kiÅŸinin ölüme gönderileceÄŸi bir politikanÄ±n sözcülüÄŸünü yapÄ±yor. Bu amaçla Rüdiger Safranski gibi Ä°slamofobik entelektüellerin “öngörülerini” kullanÄ±yor.

Her politik darbe, içinde yaÅŸanÄ±lan döneme özgü biçimlere sahiptir. 1920’de yapÄ±lan Kapp-Lütwitz Darbesi I. Dünya SavaÅŸÄ±’nÄ±n militan gazilerinin cumhuriyeti devirmek için Berlin’e yürümesiyle baÅŸladÄ±. Åžimdiki Seehofer-Söder darbesi ise CSU’nun Bavyera eyalet seçimlerinde oy oranÄ±nÄ± arttÄ±rmak isteyen militan seçim kampanyasÄ± destekçileri tarafÄ±ndan gerçekleÅŸtiriliyor. YapÄ±lmak istenen ne?

CSU’nun mülteci politikasÄ±yla ilgili yapmak istedikleri, demokratik oyunun kurallarÄ±na ve politik süreçlere karÅŸÄ± çÄ±kan, herhangi bir planÄ± olmaksÄ±zÄ±n, ne pahasÄ±na olursa olsun kÄ±rÄ±p döken Trump vb. diktatörleri hatÄ±rlatÄ±yor.

Farklardan biri, 1920’lerde “Bizi arkamÄ±zdan vuran hainler” söz konusu iken ÅŸimdi mültecilere sÄ±nÄ±rlarÄ± açarak Alman halkÄ±nÄ±n sorunlarla boÄŸuÅŸur hale gelmesine neden olan politikalardan söz edilmesi.

DiÄŸer ve en önemli fark ise Kapp-Lütwitz darbesinde öldürülen binin üzerindeki insanÄ±n, kahraman ilan edilerek özel mezarlara gömülmüÅŸ olmalarÄ±. Seehofer-Söder darbesinin kurbanlarÄ± ise Avrupa’ya sÄ±ÄŸÄ±nmak için yola çÄ±kan ve Akdeniz’de boÄŸulup balÄ±klara yem olan mülteciler olacak.

Ortak yanlardan biri, darbelerin kuluçka dönemi: Kapp-Lütwitz darbesi hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±, I. Dünya SavaÅŸÄ± ardÄ±ndan baÅŸladÄ± ve 1.5 yÄ±l sürdü. Seehofer-Söder darbesi hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± ise üç yÄ±l önce, Merkel’in 2015 yazÄ±nda mültecilere Almanya’nÄ±n kapÄ±larÄ±nÄ± açmasÄ±yla baÅŸladÄ±.

Darbelerin teorik temellerinde yazar, düÅŸünür entelektüellerin yardÄ±mÄ± da iki darbenin ortak özelliÄŸi: Åžimdikinde 1997 yÄ±lÄ±ndan beri ne hikmetse sadece erkeklere verilen Alman Ulusal Ödülü’nün bu yÄ±lki sahibi Entelektüel Rüdiger Safranski’nin Ä°slamofobik düÅŸünceleri dayanak yapÄ±lÄ±yor.

(...) Safranski, Sloterdijk, Baberowski, Tellkamp, Neo Rauch gibi entelektüeller, kendi çevrelerinin merkezinden yaydÄ±klarÄ± bu görüÅŸlerle CSU’nun bugün hayata geçirdiÄŸi/Almanya genelinde de geçirmek istediÄŸi, sert, dÄ±ÅŸlayÄ±cÄ±, dar politikanÄ±n sorumlularÄ± arasÄ±nda yerlerini alÄ±yorlar.

Böylesi bir darbe özleminin hiçbir dayanaÄŸÄ± yok. Safranski ve diÄŸerleri savaÅŸ sonrasÄ± Almanya’nÄ±n kazanÄ±mlarÄ±nÄ±, yeni kimliÄŸini reddediyorlar. Onlar için Almanya, mülteci ve göçmenlerin uyumuna uygun bir ülke deÄŸil. (...)

Safranski, CSU’nun, mülteci politikasÄ±yla ilgili taleplerini bir söyleÅŸisinde ortaya koyuyor ve diÄŸer Avrupa ülkelerinden dayanÄ±ÅŸma bekliyor. Macaristan ve Balkan ülkelerinin bir zamanlar Ä°slam egemenliÄŸi altÄ±nda olduklarÄ±ndan baÅŸlarÄ±na neler gelebileceÄŸini bildiklerini ve mülteci almayarak rasyonel davrandÄ±klarÄ±nÄ± söylüyor. Kendine yönelik suçlamalara baÄŸlÄ± olarak Ä°slamofobi’nin bol bol kullanÄ±lan boÅŸ bir laf olduÄŸunu da iddia ediyor.

Safranski, entegrasyonun baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸÄ± üzerine tartÄ±ÅŸma sürdürmekle kalmÄ±yor, insanlarÄ± bencilliÄŸe teÅŸvik ediyor, dünya çapÄ±ndaki adaletsizliÄŸi, zenginle yoksul arasÄ±ndaki uçurumu doÄŸal gösterip AvrupalÄ±lara zenginliklerini korumak istiyorlarsa sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± mültecilere kapatmalarÄ± öÄŸüdünde bulunuyor.

Sözlerine alaycÄ± ÅŸekilde gülümseyerek devam ediyor; “Avrupa karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± yeni durumla baÅŸa çÄ±kmasÄ±nÄ± bilecektir.”

Avrupa’ya eriÅŸmek isteyen mültecilere ateÅŸ açÄ±lmasÄ±ndan mÄ± söz ediyor?

(Çeviren: Semra Çelik)

TRUMP AMERÄ°KA TARZI HALÄ°FELÄ°K KURUYOR VE DEMOKRATÄ°K SÄ°STEM ONU DURDURAMIYOR

Nesrine MALIK

The Guardian

Arap ülkesinde büyüyen bizler, baskÄ±cÄ± politikalarÄ±nÄ± haklÄ± çÄ±karmak için kutsal metinlerden alÄ±ntÄ± yapan yetkilileri daha önce gördük.

EÄŸer bir diktatörün el kitabÄ± olsaydÄ±, dini “araç” olarak kullanma bölümünde örnek olarak Donald Trump ve yönetimi yer alÄ±rdÄ±. GeçtiÄŸimiz hafta, ABD Adalet BakanÄ± Jeff Sessions’Ä±n, Meksika sÄ±nÄ±rÄ±ndaki göçmen ebeveynlerden çocuklarÄ±nÄ± ayÄ±rma politikasÄ±nÄ± savunmak için Ä°ncil’den ayet okuyarak TanrÄ±’nÄ±n hükümeti desteklediÄŸini iddia etmesi ABD’de de halifeliÄŸin ilanÄ±na benzedi. Sessions “Sizlere zikredeceÄŸim Hz Paul’Ä±n Romans’Ä±n 13’üncü bölümünde açÄ±kça, bilge buyruÄŸu hükümetin yasalarÄ±na uyulmasÄ±nÄ± “Çünkü TanrÄ±, hükümeti kendi amaçlarÄ±na göre görevlendirdi” diye savunma yaptÄ±. “Düzenli ve yasal süreçler kendi içinde iyidir. YasalarÄ±n tutarlÄ± ve adil bir ÅŸekilde uygulanmasÄ± kendi içinde iyi ve ahlaki bir ÅŸeydir, bu zayÄ±flarÄ± ve kanuna uyanlarÄ± korur” dedi. (…)

Trump yönetiminin politikalarÄ± hakkÄ±nda tutarlÄ± bir fikir edinmek zor. Bu politikalar, hoÅŸgörüsüz mizaca sahip çocuksu bir baÅŸkana müsamaha gösteren zayÄ±f ve küçümseyici Beyaz Saray ideolojisinin sonucudur. Kindar ve kÄ±zgÄ±nlÄ±kla canlanmÄ±ÅŸ bir tabana cazip gelsin diye, o tabana hitap etme yarÄ±ÅŸÄ±ndan baÅŸka tutarlÄ± bir planlarÄ± yok. Vites deÄŸiÅŸtirdiklerini iÅŸaret eden anlar plan/tasarÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösterse de yönleri belli. Trump’Ä± Beyaz Saray’a taÅŸÄ±yan güçler bir yol çizdi ve ÅŸimdi beslenmeleri gerekiyor ve bu beslenmeyi haklÄ± göstermek için her yola baÅŸvuruluyor.

Bir kadÄ±nÄ±n, Ä±rkçÄ± ve Nazi yanlÄ±sÄ± bir adam tarafÄ±ndan ezilip hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi Charlottesville olayÄ±ndan sonra, Trump “her iki tarafÄ±” ÅŸiddetle suçladÄ±. Bu beyaz üstünlüÄŸünün normalleÅŸmesiydi. Trump’Ä±n basÄ±na saldÄ±rÄ± politikasÄ±, hesap verebilirliÄŸe saldÄ±rÄ±ydÄ±. Åžimdi, Trump yönetiminin endiÅŸe verici baÅŸka bir adÄ±mÄ± ise yasalarÄ±nÄ± meÅŸrulaÅŸtÄ±rmak için dini kullanmasÄ±. Hükümet sadece sorumsuz deÄŸil: TanrÄ±’nÄ±n iradesini gerçekleÅŸtiriyor: HükümdarÄ±n itaatine odaklanÄ±lmalÄ±dÄ±r, yasanÄ±n vahÅŸetine deÄŸil. Adalet BakanÄ± Sessions, büyük fetvasÄ±nÄ± bu ÅŸekilde telaffuz etti.

Ä°slam dininin “laik” rejimler tarafÄ±ndan muhalefeti engellemek için sÄ±klÄ±kla baÅŸvurduÄŸu Arap ülkelerinde büyüyenler, tanrÄ±ya hürmet maskaralÄ±ÄŸÄ±na alÄ±ÅŸkÄ±n olanlar için Trump yönetiminin otoriter evrimini gözlemlemek ürpertici olsa da teselli edici bir tarafÄ± da var. Dine küfretme yasalarÄ±nÄ±n bazÄ± rejimler tarafÄ±ndan ortadan kaldÄ±rÄ±lmamasÄ±nÄ±n nedenleri politik rakipleri temizlemede iÅŸe çok yarÄ±yor olmasÄ±. Sözde sofistike, liberal demokrasilerde dini unsurun bu ÅŸekilde kullanÄ±lmasÄ± ve böylece özellikle siyasetin sadece boyun eÄŸmeye indirgendiÄŸini görmek ürkütücü. Ancak dünyanÄ±n hiç bir yerinde insanlarÄ±n zorbalÄ±ÄŸÄ± haklÄ± göstermek için dini araç olarak kullanmaktan öteye evrimleÅŸmemiÅŸ olduÄŸunu kanÄ±tlamasÄ± korkunç bir ÅŸekilde rahatlatÄ±cÄ±. (...)

Sessions’Ä±n alÄ±ntÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± sözler 1840 ve 50’lerde köleliÄŸi haklÄ± çÄ±karmak için de kullanÄ±ldÄ±. KöleliÄŸin kaldÄ±rÄ±lmasÄ± yanlÄ±larÄ± köleliÄŸin acÄ±masÄ±z olduÄŸunu ve aileleri ayÄ±rmanÄ±n din ahlakÄ±nÄ±n ihlali olduÄŸunu iddia ettiklerinde, yasalara uyma dini argümanÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±lar. Pensilvanya’daki Mesih Kolejinde tarih profesörü olan John Fea, Washington Post’a ÅŸunlarÄ± söyledi: “18. ve 19. yüzyÄ±lda kim yeni ahitteki Romans’Ä±n 13. bölümünü kullandÄ±ysa-Sessions da aynÄ± ÅŸeyi yaptÄ± yani bir anlamda devamlÄ±lÄ±k var- aslÄ±nda kendi siyasi gündemini haklÄ± çÄ±karmak için kutsal yazÄ±larÄ± maniple ediyordu”.

TanrÄ±nÄ±n izni ile yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddia edilen dini niyazda bulunan “Kutsal Hükümdar”Ä±n davranÄ±ÅŸÄ± bayat tadÄ± veriyor. Trump, üç evliliÄŸi boyunca sadakatsiz olduÄŸu iddia edilen, çamura batmÄ±ÅŸ bir adam. Kilise ziyaretinde “TanrÄ±dan affedilmeyi hiç istemediÄŸini”, komünyon ayinine “küçük ÅŸarabÄ±m” ve “benim küçük krakerlerim” dediÄŸi söylediÄŸinde bunu özetlemiÅŸ oldu. Buna raÄŸmen beyaz Ä±rkçÄ± oylarÄ±n yüzde 80’ini aldÄ±. HÄ±ristiyan olmayan tabanÄ±ndan, New York Times’dan Amy Sullivan “Demokrat ve dinci liberallere karÅŸÄ± korku salmak iÅŸe yaradÄ±. Beyaz IrkçÄ±lar Hz Ä°sa Demokrat partiden seçime katÄ±lsa yüzde 80 ona karÅŸÄ± oy kullanÄ±rdÄ±” dedi.

Bu bir diktatörün el kitabÄ±nÄ±n en kötü ve en güçlü ögesi: Tabanla olan anlaÅŸma.

Her politika, her ifade nesnel olarak ne anlama geldiÄŸinden ziyade hedef kitlesine ne ifade ettiÄŸi ile ilgilidir.

Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kampanyasÄ± sÄ±rasÄ±nda, Trump “ArtÄ±k Merry Christmas (Mutlu Noeller) ifadesini görmüyorsunuz” dediÄŸinde, HÄ±ristiyan deÄŸerlerin erozyonuyla ilgili ciddi bir endiÅŸeyi ifade etmiyordu. Irk ve kimlik konusunda bir paranoyayÄ± ve ulusalcÄ±larÄ±n endiÅŸesini besliyordu. Trump’Ä±n ilkeleri yok, ancak Beyaz Saray kürsüsünden seçmenlerine aktarÄ±lan bir Trump kodu var.

(Çeviren: Meryem Ülger)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 Haziran 2018 01:04

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