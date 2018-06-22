‘Kadın’ AKP’nin gündeminde değil!

'Önce ‘kadın’ın adını bakanlıktan çıkardılar; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yaptılar. Şimdi de Çalışma Bakanlığı ile birleştirmek istiyorlar.'

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Çalışma Bakanlığının Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile birleştirileceğini açıkladı. HDP İstanbul Milletvekili ve Ankara Milletvekili Adayı Filiz Kerestecioğlu, yıllardır Kadın Bakanlığı kurulması için mücadele ettiklerini söyledi.

Daha öncesinde Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığının adından “kadın”ın çıkarıldığını belirten Kerestecioğlu, “Bu süreçte kadınların sorunları arttı. Bir kadın bakanlığı olmadığı sürece kadına yönelik şiddetin artacağına işaret etti. Biz Türkiye’de bir kadın bakanlığı kuracağız” dedi.

26 BAKANLIK 16’YA DÜŞÜRÜLÜYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran’da gerçekleşecek seçimlerin ardından ilk kez uygulanacak olan cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde bakanlıkların işleyişi konusunda yapmayı planladıkları düzenlemeleri anlattı. Mevcut 26 bakanlığın sayısının 16’ya düşürüleceğini kaydeden Erdoğan, ekonomi ile ilgilenen 6 bakanlığın sayısının 3’e düşürüleceğini bildirdi.

Erdoğan, Çalışma Bakanlığının Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile, Hazine Müsteşarlığının da Maliye Bakanlığı ile birleştirileceğini açıkladı.

Erdoğan, “Genelkurmay Başkanlığı, Milli İstihbarat Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı (müsteşarlığı), Milli Güvenlik Kurulu, Diyanet İşleri Başkanlığı, Devlet Denetleme Kurulu, İletişim Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığının Cumhurbaşkanlığına bağlanacağını” söyledi (Ankara/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Haziran 2018 19:43

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