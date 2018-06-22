Görsel: @hdpdemirtas/Twitter
Demirtaş, Twitter'da 'ketıl sohbeti' düzenliyor
HDP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş, Twitter’da sohbet etkinliği düzenliyor.
HDP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş, Twitter’da sohbet etkinliği düzenliyor.
#DemirtaşKetılSohbeti etiketiyle düzenlenen etkinlikte, Anadolu Ajansı’nın (AA) seçim sonuçlarını yayınladığına yönelik iddialara ilişkin bir soruyu yanıtlayan Demirtaş, “Sandık başlarında ve seçim kurullarında sayım esnasında oylara sahip çıkılırsa paniğe ve kaygıya gerek kalmaz. Bu tedbirlerin alındığına inanıyorum. Siz de sandığınıza ve oyunuza sahip çıkın yeter” ifadelerini kullandı.
Hazır mıyız? #DemirtaşKetılSohbeti başlıyor. pic.twitter.com/iWHfgJkQ7Y— Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) 22 Haziran 2018
#DemirtaşKetılSohbeti pic.twitter.com/luBqyr9VYV— Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) 22 Haziran 2018
#DemirtaşKetılSohbeti pic.twitter.com/Gu2F77MmoC— Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) 22 Haziran 2018
#DemirtaşKetılSohbeti @daha_nelr pic.twitter.com/StynOC9JPb— Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) 22 Haziran 2018
#DemirtaşKetılSohbeti https://t.co/uTkCiimFMA @SUAVI_SUAVI pic.twitter.com/O02yi3hEc7— Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) 22 Haziran 2018
#DemirtaşKetılSohbeti @saadtclk pic.twitter.com/7RZKVXbp7S— Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) 22 Haziran 2018
#DemirtaşKetılSohbeti @evine_99 pic.twitter.com/5rwkOByvmg— Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) 22 Haziran 2018
#DemirtaşKetılSohbeti @nutukataturk pic.twitter.com/hycAyR6wzP— Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) 22 Haziran 2018
(HABER MERKEZİ)
Son Düzenlenme Tarihi: 22 Haziran 2018 19:50