Demirtaş, Twitter'da 'ketıl sohbeti' düzenliyor

HDP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş, Twitter’da sohbet etkinliği düzenliyor.

HDP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş, Twitter’da sohbet etkinliği düzenliyor.

#DemirtaşKetılSohbeti etiketiyle düzenlenen etkinlikte, Anadolu Ajansı’nın (AA) seçim sonuçlarını yayınladığına yönelik iddialara ilişkin bir soruyu yanıtlayan Demirtaş, “Sandık başlarında ve seçim kurullarında sayım esnasında oylara sahip çıkılırsa paniğe ve kaygıya gerek kalmaz. Bu tedbirlerin alındığına inanıyorum. Siz de sandığınıza ve oyunuza sahip çıkın yeter” ifadelerini kullandı.

(HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Haziran 2018 19:50

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