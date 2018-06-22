Demirtaş, Twitter'da 'ketıl sohbeti' düzenledi

Tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş, Twitter’da sohbet etkinliği düzenliyor: Biz tutuklandığımızda buzdolabı henüz icat edilmemişti.

HDP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş, Twitter’da sohbet etkinliği düzenliyor.

#DemirtaşKetılSohbeti etiketiyle düzenlenen etkinlikte, Anadolu Ajansı’nın (AA) seçim sonuçlarını yayınladığına yönelik iddialara ilişkin bir soruyu yanıtlayan Demirtaş, “Sandık başlarında ve seçim kurullarında sayım esnasında oylara sahip çıkılırsa paniğe ve kaygıya gerek kalmaz. Bu tedbirlerin alındığına inanıyorum. Siz de sandığınıza ve oyunuza sahip çıkın yeter” ifadelerini kullandı.

Bir kullanıcının, "Siz yokken devir çok değişti. Evinde buzdolabı olan kendini zengin olarak addetiyor. Kız istemelerinde meslek yerine buzdolabı markası soruluyor. Sizin içeride refah seviyeniz nasıl buzdolabı var mı buzdolabı?" paylaşımına "Biz tutuklandığımızda buzdolabı henüz icat edilmemişti. Bu yüzden nasıl bir şeydir bilmiyoruz. Erdoğan diye biri icat etmiş sanırım, ama henüz cezaevlerine verilmedi. Çok şanslısınız, ne diyeyim. Selamlar" diye cevap verdi.

Çok güzel bir sohbet oldu, sağolun. Her birinizle tek tek sohbet etmem mümkün olamadı, çünkü o kadar çokuz ki... Herkese sevgiler, selamlar, iyi geceler. #DemirtaşKetılSohbeti — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) 22 Haziran 2018

(HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Haziran 2018 00:51

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