Patates ve soÄŸan uyarÄ±sÄ±: Ã‡Ã¶zÃ¼m ithalat olursa Ã¼retim azalÄ±r

Ãœretici Ã¶rgÃ¼tleri, hÃ¼kÃ¼metin patates ve soÄŸan fiyatlarÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rmek iÃ§in ithalat kararÄ± almasÄ±na tepki gÃ¶sterdi: 'Ã‡Ã¶zÃ¼m ithalat olursa Ã¼retim azalÄ±râ€¦'

Sedat BAÅžKAVAK

Mersin

Hükümetin soÄŸan ve patates fiyatlarÄ±nÄ± düÅŸürmek için ithalat kararÄ± almasÄ±na üretici örgütlerinden tepki geldi. Ä°thalatÄ±n sorunu çözmeyeceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulunan örgütler, üretimin azalacaÄŸÄ±na dikkat çekti.

Patates ve soÄŸan fiyatlarÄ±nÄ±n 6 lirayÄ± geçmesi iki kesimi sevindirirken, iki kesimi de üzen sonuçlarÄ± doÄŸurdu.

AracÄ± ve tüccarlarla market zincirleri sevinen taraftalar, çünkü ucuz alÄ±p pahalÄ± satarak daha çok kazandÄ±lar. Üretici köylüler ve tüketiciler ise üzülen taraftalar. Üretici köylü emeÄŸini çektiÄŸi ürününü aracÄ±ya, tüccara ucuza vermek zorunda kalÄ±rken tüketiciler ise pahalÄ±ya alarak tüketmek zorunda.

SORUMLUSU ÜRETÄ°CÄ° DEÄžÄ°L DENETLEMEYENLER

Hükümet ve hükümete yakÄ±n dernekler, fiyatlarÄ±n artmasÄ±nÄ± tüccarlarÄ±n stok yapmasÄ±na baÄŸlÄ±yor ama ÖdemiÅŸ Ziraat OdasÄ± 2. BaÅŸkanÄ± Mehmet Dinlemez’e göre durum öyle deÄŸil. Dinlemez yaÅŸananlarÄ±n stokla alakasÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ÅŸöyle açÄ±klÄ±yor: “Yaz patatesi stok yapÄ±lmaz zaten depolayacak patates de yok çünkü ekim az.” GeçtiÄŸimiz yÄ±llarda patates fiyatÄ±nÄ±n düÅŸük olduÄŸunu belirten Dinlemez, “Tarlada patatesi seçerek aldÄ±lar, çoÄŸu satÄ±lamadÄ± tarlada kaldÄ±. BazÄ± üretici köylü ekmedi ya da az ekti bu sene. Bu da üretimin azalmasÄ±na neden oldu. Bölgemizde yüzde 60’Ä± geçen ekim daralmasÄ± var. Hava ÅŸartlarÄ±nÄ±n iyi gitmemesi ve patateste oluÅŸan hastalÄ±k da üretimi olumsuz etkiledi. Ocak ayÄ±nda ekilen patateste hastalÄ±k oluÅŸunca çoÄŸu çiftçi patatesi bozdu. O nedenle stoklayacak patates yok. AsÄ±l olarak tarla fiyatÄ± ile raf fiyatÄ± arasÄ±nda 3-4 kat fark oluÅŸuyor ve bunun önüne geçecek bir düzenleme yok” diyerek sorunun üretici satÄ±ÅŸ fiyatÄ± ile market satÄ±ÅŸ fiyatÄ± arasÄ±ndaki uçurumdan kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatÄ±yor.

ÜRETÄ°CÄ°YÄ° KORUSUNLAR

Bir hafta içinde Manisa, daha sonra da Bursa Ä°negöl, NiÄŸde ve NevÅŸehir’de patates hasadÄ±nÄ±n baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± ve fiyatlarÄ±n bir miktar düÅŸeceÄŸini aktaran Dinlemez, Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci’nin açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± ithalat kararÄ±nÄ±n çözüm olmayacaÄŸÄ±na dikkat çekiyor. Dinlemez ÅŸöyle devam ediyor: “Ä°thalat üretici fiyatÄ±nÄ± düÅŸürür bu da üretimi olumsuz etkiler. Nereden ne kadar getirecek? Gelecek yÄ±l ne olacak? Üreticiyi koruyacak tedbirler alsÄ±nlar. FiyatÄ± düÅŸürecÄŸim derken üretici köylü olumsuz etkilenirse üretim azalÄ±r. 1 lira ile baÅŸladÄ±k 1.7 liradan patates sattÄ±k. Marketlerde 3-4 katÄ± fiyata satÄ±lÄ±yor. Üreten biziz kiloda 4 lira kazanan aracÄ±, tüccar ve marketler. Üretici pahalÄ± satmÄ±yor ama girdiler pahalÄ±. Mazot, gübre, tohum gibi girdiler pahalÄ±. 1.7 TL’ye patates satÄ±p ekim zamanÄ± 4 liraya tohum alÄ±p ekecek üretici sayÄ±sÄ± az olacaktÄ±r. Girdiler ucuzlatÄ±lmalÄ±.”

SEÇÄ°M BEYANNAMESÄ° BAÅžKA UYGULAMA BAÅžKA

Tüm Üretici Köylüler SendikasÄ± (Tüm Köy Sen) Genel Merkez Yöneticisi Lokman IÅŸÄ±k ise “Hükümet açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± seçim beyannamesinde tarÄ±mÄ± stratejik sektör olarak gördüklerini söylüyorlar ama ürünün hasat zamanÄ±nda ithalata baÅŸvuruyorlar. Ä°thalat çözüm olmaz tarÄ±mÄ± çökertir” diyerek alÄ±nan ithalat karÄ±na itiraz ediyor. IÅŸÄ±k ÅŸöyle devam ediyor: “Köylü ekti, zarar etti. Tekrar ekti yine zarar etti. Üretim yapacak köylü azalÄ±yor. Mazotundan gübresine, tohumundan iÅŸçiliÄŸine her ÅŸey yüksek maliyet. Sulamada kullanÄ±lan elektrik pahalÄ±. Elektrik borcunu ödeyemiyoruz. Elektrik özelleÅŸtirildi, borcunu ödeyemeyen üretici köyünün gelip saatini mühürlüyorlar. Ürün tarlada kalmÄ±ÅŸ, sulama ihtiyacÄ± varmÄ±ÅŸ umurunda deÄŸil. AracÄ± ve tüccarÄ±n kâr hÄ±rsÄ±nÄ± engellemek yerine ithalat kararÄ± alÄ±nmasÄ± yanlÄ±ÅŸ. Fakat anlaÅŸÄ±lan o ki, karar verilmiÅŸ ve kimi yandaÅŸlar buradan para kazanacak. Bir de 15-20 gün içinde soÄŸan da, patates de diÄŸer bölgelerden pazara inecek. Bugün alÄ±nan ithalat kararÄ± yarÄ±n pazara inecek patates ve soÄŸanÄ±n fiyatÄ±nÄ± düÅŸürecek ve muhtemelen yine ürün tarlada kalacak ya da yok pahasÄ±na satÄ±lacak. Hükümet ithalata izin vermek yerine üretici köylüden 1’e alÄ±nan ürünün marketlerde 3-4 hatta 5 katÄ± fiyata satÄ±lmasÄ±nÄ± engellemelidir. Erken ekim patatesi alan tüccarlar kazanÄ±yor. Hükümet fiyatlara müdahale ettik diye övünürken yandaÅŸlara ithalat kÄ±yaÄŸÄ± çekecek. Ä°thalatÄ± yapan ÅŸirketler de kazanacak. Burada kaybeden yine üretici köylü olacak.”

SADECE PATATES-SOÄžAN DEÄžÄ°L...

GeçtiÄŸimiz yÄ±l 1.5 ile 2 lira arasÄ±nda satÄ±lan soÄŸan ve patates fiyatlarÄ± son günlerde neredeyse 3-4 katÄ±na çÄ±ktÄ±. Patates 6 lira, soÄŸan ise 7 liraya satÄ±lÄ±yor. Kimine göre hava ÅŸartlarÄ±, kimine göre üretim daralmasÄ±, kimine göre ise aracÄ±larÄ±n ve market zincirlerinin stoklamasÄ± fiyatlarÄ±n artmasÄ±na neden oldu.

Patates Ä°stanbul halinde mayÄ±s ayÄ±nda 1.8 liraya satÄ±lÄ±rken, haziran ayÄ±nda 2.5 ile 3.5 lira arasÄ±nda satÄ±lmaya baÅŸlandÄ±. Hal böyle olunca market daha pahalÄ± oldu ve patates fiyatÄ± raflarda 6 lirayÄ± buldu. SoÄŸanda da tablo aynÄ± diyebiliriz. Hükümetin tarÄ±m politikalarÄ±nÄ± gazetemizden takip eden okurlarÄ±mÄ±zÄ±n bildiÄŸi üzere üretici köylünün yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± süreç sadece soÄŸan ve patatesle sÄ±nÄ±rlÄ± deÄŸil. Raflarda 12 liraya yeÅŸil fasulye, 8-10 liraya kayÄ±sÄ± ya da ÅŸeftali görüyoruz. ÖrneÄŸin Mersin FÄ±ndÄ±kpÄ±narÄ± Mahallesi’nde tüccarlar tarafÄ±ndan 1.75 TL’ye alÄ±nan kiraz markette 6 TL’ye satÄ±lÄ±rken Hatay’daki marketlerde 10 TL’ye satÄ±lÄ±yor. Üretici köylünün satÄ±ÅŸ fiyatÄ± ve hal fiyatÄ±na bakÄ±nca artan fiyatlarÄ±n sorumlusunun kimler olduÄŸu daha açÄ±k görülüyor.

Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'dan soÄŸan ve patates ithalatÄ±na tepki

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 Haziran 2018 19:36

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