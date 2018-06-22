HDP Dersim mitingi: Soğanla baş edememiş, krizle mi baş edecek?

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli: Soğanla patatesle baş edememiş, ekonomik krizle mi baş edecek?

Dersim'de halka seslenen HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Futbolda maç başlarken iki takım kaptanı birbirine der ki 'hak eden kazansın' Bu diyor ki 'illa ben kazanacağım.'" ifadelerini kullandı. Şemdinli ve Yüksekova’da halka seslenen Eş Başkan Pervin Buldan da, partililerinden oyların çalınmaması için asla sandıkları terk etmemelerini istedi.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Dersim Mitingine katıldı. İktidarın 16 yıl boyunca insanlara yalandan başka bir şey söylemediğini söyleyen Temelli, “Bu ülkedeki bütün halklar, bütün inançlar, emekçiler, kadınlar, gençler omuz omuza verecek, bu barajı hep birlikte yıkacak. Bizler 24’ünden sonra demokrasinin önündeki bu barajı hep birlikte yıkacağız. Bunu bildikleri için her türlü provokasyonu üretmeye devam ediyorlar. Savaşa, yolsuzluk ekonomisine son verilmesin diye her türlü oyunu oynuyorlar. 24 Haziran’da bu oyunu oylarımızla bozacağız, oylarımızla sahip çıkarak bozacağız” dedi.

'SURUÇ’TA HER ŞEY ORTADA'

Suruç’ta yaşananlara dair de konuşan Temelli, “Urfa’ya gidiyor ‘Suruç’taki tüm suçlular yakalanacak’ diyor, ölen herkese rahmet diliyor. İstanbul’da da diyor ki ‘Suruç’un hesabını HDP verecek’ Niye HDP verecek? Görüntüler, tanıklar, otopsi raporları ortada. Suruç provokasyonu tüm çıplaklığı ile ortada. Savcılar hala hastanedeki katliamı yapanlardan bir tek faili bile gözaltına almadı. Onlar da ayın 24’ni bekliyor. Şimdi korkutuyorlar. Korkmayın, cesur olun, sizler sarayın değil bu halkın savcılarısınız. Kim suçluysa yakasına yapışsın. Bunu yapamıyorsanız da görevi bırakın. Suruç’un acısı dinmedi. Nasıl Dersim’in acısı dinmediyse Suruç da dinmedi. Bu acıları dindirmenin yolu adaletten, yüzleşmeden, haktan geçiyor. O yüzden diyoruz ki hak, hukuk, adalet HDP ile gelecek” dedi.

‘SOĞANLA, PATATESLE BAŞ EDEMİYORLAR’

İktidarın ekonomik olarak büyüdüğünü söyleyen Temelli, “Dünya ekonomi tarihine geçtik. Dünyanın en pahalı soğanı, patatesi bu ülkede. Soğanla patatesle baş edememiş, ekonomik krizle mi baş edecek? Baş edemezler. Yapacakları tek şey var. HDP’yi baraj altında bırakır, istediği sonucu alırsa IMF ile masaya oturup kemer sıkma politikasını getirecekler. Bizim sıkacak kemerimiz. Yok. Omuz omuza vereceğiz. IMF ile değil dayanışma ile bu enkazı kaldıracağız” dedi.

‘OYUMUZUN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ’

Temelli son olarak şunları söyledi: “Kendisi futboldan anlıyor ya; futbolda maç başlarken iki takım kaptanı birbirine der ki “hak eden kazansın”. Bu diyor ki “illa ben kazanacağım”. Tüm hakemleri örgütlemiş YSK’sı, valisi emniyeti... Bizden oy almaya çalışıyor. İlla kazanacağım diyor. Ben de diyorum ki, sen bizi tanımamışsın. Biz bu oyunu çok iyi oynarız. Bu bir hak mücadelesidir ve biz kazanacağız. O yüzden de sandığa gideceğiz ve oyumuzun takipçisi olacağız. 25’i sabahı bu Çiller’den, Ağar’dan medet uman zihniyeti Toroslara bindirip faşizmin çöplüğüne yollayacağız” dedi.

BULDAN: ASLA SANDIKLARI TERK ETMEYİN

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan seçim çalışmaları kapsamında Şemdinli ve Yüksekova’da miting yaptı. Seçim öncesi halka seslenen Buldan, sandıklara sahip çıkma çağrısı yaparak, oyların çalınmaması için asla sandıkları terk etmemelerini istedi.

‘SANDIKTAN OY ÇALIŞMALARINA İZİN VERMEYİN’

Sandıklara sahip çıkma çağrısı yapan Buldan, “Asla sandıklarınızı terk etmeyin. Çünkü bunlar HDP’den, Selahattin Demirtaş’tan korkuyorlar. Biz onların kabusu olmuşuz, Selahattin Demirtaş her gece rüyalarına giriyor. O rüya gerçekleşecek ve Selahattin Demirtaş onların karşısına çıkacak. Bizi barajın altında bırakmak isteyecekler ama biz halkımızın cesaretine güveniyoruz, biliyoruz ki sandıklardan asla oy çalınmasına izin vermeyeceksiniz. 24 Haziran’da bu meydanda özgürlük halaylarını, zılgıtlarını hep birlikte çekeceğiz” dedi. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Haziran 2018 19:32

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