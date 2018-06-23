Temsa'da 300 iÅŸÃ§i iÅŸten atÄ±lma tehdidiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya

Temsa fabrikasÄ±nda 300 iÅŸÃ§i, 6 ay Ã¼cretsiz izin ve iÅŸten atÄ±lma tehdidiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya. GerekÃ§e: Artan dÃ¶viz kurlarÄ± ve sipariÅŸ alÄ±nanamasÄ±.

Cumali AKKAÅž

Adana

Adana’da kurulu Temsa fabrikasÄ±nda 300 iÅŸçi, 6 ay ücretsiz izin ve iÅŸten atÄ±lma tehdidiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya. Gerekçe ise döviz kurundaki artÄ±ÅŸ ve sipariÅŸ alÄ±namamasÄ±. Fabrika yönetimi bir süre önce sipariÅŸ alamadÄ±ÄŸÄ± ve döviz kurundaki artÄ±ÅŸÄ± bahane göstererek çalÄ±ÅŸma gününü 5 günden 4 güne düÅŸürmüÅŸtü. Geri kalan 1 günün ise iÅŸçilerin yÄ±llÄ±k izninden düÅŸüleceÄŸi belirtilmiÅŸti.

YaklaÅŸÄ±k 1700 iÅŸçinin çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Temsa otobüs fabrikasÄ±nda örgütlü olan Çelik-Ä°ÅŸ’in iÅŸçilerin hakkÄ±nÄ± savunmak yerine atÄ±lacak iÅŸçilere iÅŸ aradÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Fabrikada iÅŸçiler ile 50-60 kiÅŸilik gruplar ile görüÅŸen Temsa yönetimi, iÅŸçileri iki seçenekten birini kabul etmeye zorluyor. Ya 6 ay ücretsiz izin ya da çÄ±kÄ±ÅŸ. Ä°ÅŸçiler, ücretsiz izin ve iÅŸten çÄ±karma dayatmasÄ±nÄ±n 300 kiÅŸi ile sÄ±nÄ±rlÄ± kalmayacaÄŸÄ±nÄ± kendi aralarÄ±nda konuÅŸuyor. Ä°ÅŸçiler, sendikalarÄ± Çelik-Ä°ÅŸ’in ise bu dönemde iÅŸçilerin haklarÄ±nÄ± fabrikada savunmak yerine iÅŸten atÄ±lacak iÅŸçilere iÅŸ aramaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek tepki gösteriyorlar.

Konu ile ilgili görüÅŸlerini sorduÄŸumuz Çelik-Ä°ÅŸ SendikasÄ± Adana Åžube BaÅŸkanÄ± Sedat AydÄ±n, fabrikanÄ±n uzun zamandÄ±r sÄ±kÄ±ntÄ±da olduÄŸunu, üretimin düÅŸtüÄŸünü bu sebeple çalÄ±ÅŸma gününün haftada 4 güne düÅŸtüÄŸünü söyledi. Temsa yönetiminin üretime göre iÅŸçi fazlalÄ±ÄŸÄ± olduÄŸu gerekçesi bazÄ± iÅŸçilerin çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nÄ± vermeyi düÅŸündüÄŸünü aktaran AydÄ±n, sendika olarak iÅŸten çÄ±karma yerine ücretsiz izin önerdiklerini söyledi. SayÄ±nÄ±n 300 deÄŸil 60 civarÄ± olduÄŸunu savunan AydÄ±n, sendika olarak askerliÄŸini yapmamÄ±ÅŸ, bekar ve emekliliÄŸi gelmiÅŸ veya yaklaÅŸmÄ±ÅŸ iÅŸçilerin ilk etapta ücretsiz izne gönderilmesi konusunda patronla anlaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± belirtti. Döviz kuru, ABD ile olan sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± iliÅŸkiler nedeniyle Temsa’da sÄ±kÄ±ntÄ±lar olduÄŸunu savunan AydÄ±n, sÄ±kÄ±ntÄ± atlatÄ±lÄ±nca ücretsiz izindeki iÅŸçilerin geri çaÄŸrÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± iddia etti. AydÄ±n, ücretsiz izne gitmeyi kabul etmeyen iÅŸçilerin iÅŸten atÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± da sözlerine ekledi.

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 Haziran 2018 19:18

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