Ankara'da aşırı yağıştan Güney Ekspresi yolda kaldı

Ankara- Kurtalan seferini yapan Güney Ekspresi aşırı yağış nedeniyle Yerköy yakınlarında yolda kaldı.

Güney Ekspresi yağışların yoğun olması nedeniyle yolda kaldı. Rayların çamur altında kalmasıyla tren hareket edemedi. Tren, bir buçuk saat sonra hareket edebildi.

Ankara- Kurtalan seferini yapan Güney Ekspresi aşırı yağış nedeniyle Yerköy yakınlarında yolda kaldı. Evrensel’e bilgi veren yolculardan Tekin Özmen, trenin çamura saplandığını söyleyerek, “Devrilme tehlikesi olduğundan arka taraftaki yataklı vagonları boşattılar” dedi. Trenin ne kadar sürede hareket edeceğinin bilgisi verilmediğini ifade eden Özmen, onarım çalışmaları için gelecek ekiplerin beklendiğini aktardı. Özmen gidecek yeri yakın olan vatandaşların otobüs ya da dolmuş kullanarak evlerine ulaşmaya çalıştığını ifade etti.

Tren bir buçuk saat sonra hareket edebildi. (Ankara/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Haziran 2018 19:16

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