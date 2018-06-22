Adana’da okul önünde YSK filigranlı mühürlü oy zarfı bulundu

Adana’nın Seyhan ilçesindeki İstiklal İlkokulu önünde Seyhan 4. İlçe Seçim Kurulu mührü basılı YSK filigranlı oy zarfı bulundu.

Adana’nın Seyhan ilçesinde bulunan İstiklal İlkokulu önünde, üzerinde Seyhan 4’üncü İlçe Seçim Kurulu mührü bulunan YSK filigranlı oy zarfı bulundu.

Adana'nın Seyhan ilçesinde okullara kapalı halde gönderilmesi gereken zarfın sokakta bulunması şüphelere neden oldu. Akıllara zarfların ve pusulaların içerisinde bulunduğu paketin açılmış olması ihtimali geldi.

Zarfın üzerinde Seyhan 4’üncü İlçe Seçim Kurulu’nun iki mührü bulunuyor. Ayrıca ön yüzünde üzeri okunamayan bir mühür daha bulunuyor. Bulunan zarfın üzerinde sandık kurulu mührü ile birlikte 3 mühür bulunma şartı dikkate alındığında “Aynı pakette bulunan diğer zarflar nerede, mühürlenmiş pusula ve zarflar mı dağıtılıyor, ya da seçimi iptal etmek için seçimlere şaibe mi bulaştırılmaya çalışılıyor?” soruları akıllara geldi. (Adana/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Haziran 2018 19:03

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