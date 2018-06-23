Ã–ÄŸrenciler deÄŸiÅŸim istiyor: Dolar ve avro yÃ¼kseldi, Erasmus hayal oldu

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n talimatÄ±yla bÃ¶lÃ¼nen Ä°stanbul Ãœniversitesi'nde seÃ§imin nabzÄ±nÄ± tuttuk. Ekonomiden ÅŸikayet eden Ã¶ÄŸrenciler deÄŸiÅŸim istiyor.

Begüm Ä°NANÇ

Ä°stanbul

GeçtiÄŸimiz aylarda fakültelerinin birbirinden koparÄ±lmasÄ±yla gündeme gelen Ä°stanbul Üniversitesi, seçim sürecini de final ve bütünleme sÄ±navlarÄ±nÄ±n en yoÄŸun olduÄŸu zamanlarda karÅŸÄ±ladÄ±.

BaskÄ±n seçim kararÄ±nÄ±n açÄ±klandÄ±ÄŸÄ± günden bugüne öÄŸrencilerin konuÅŸtuÄŸu her konunun sonu seçime baÄŸlanÄ±yor. “Sen kime oy vereceksin?” “Kendimi bildim bileli aynÄ± kiÅŸi baÅŸÄ±mÄ±zda.” “O gitmezse ben giderim artÄ±k Türkiye’den.” “Hastane yaptÄ±, yol yaptÄ± size yaranamadÄ±” gibi pek çok cümle kantinde, iki sÄ±nav arasÄ± gidip oturduÄŸumuz bir kafede kulaÄŸa çarpÄ±yor.

ÖÄžRENCÄ° BURSUYLA KAÇ PAKET MAKARNA ALABÄ°LÄ°RÄ°M?

Herkesin evinde buzdolabÄ± var diyen CumhurbaÅŸkanÄ±na karÅŸÄ±, bursuyla kaç paket makarna alabilirim hesabÄ±nÄ± yapandan, avronun ve dolarÄ±n kanatlanÄ±p uçmasÄ±yla Erasmus hayalleri suya düÅŸenler de var elbette. Hibesiz çÄ±kan Erasmus kabullerinin pek çoÄŸu iptal ediliyor öÄŸrenciler tarafÄ±ndan hatta. ‘Yurt dÄ±ÅŸÄ±na kapak atmak’ artÄ±k önceki kadar kolay olmaktan çÄ±kÄ±yor.

ÖÄŸrencilerin önemli bir çoÄŸunluÄŸunda bÄ±kkÄ±nlÄ±k olduÄŸunu ve büyük çoÄŸunluÄŸunun iktidarÄ±n deÄŸiÅŸmesi gerektiÄŸi konusunda birleÅŸtiÄŸini söyleyebiliriz. Nisan ayÄ±nda “Üniversiteme dokunma” eylemleriyle iktidardan istediÄŸi yanÄ±tÄ± da alamayan öÄŸrencilerde büyük bir ErdoÄŸan tepkisi birikiyor diyebiliriz.

‘DIÅž POLÄ°TÄ°KA’ KARÅžISINDA BÖLÜNEN BÄ°R GENÇLÄ°K

Ekonomik olarak AKP/ErdoÄŸan yönetiminin karÅŸÄ±sÄ±nda duran üniversiteli gençlik, dÄ±ÅŸ politika söz konusu olduÄŸunda daha parçalÄ± bir görüntü oluÅŸturuyor.

ÖrneÄŸin “Ulusal güvenliÄŸimiz tehdit aldatÄ±nda” açÄ±klamalarÄ±, sÄ±nÄ±r ötesine yapÄ±lan operasyonlarÄ±n ‘YapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸi’ tartÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± beraberinde getiriyor. SavaÅŸÄ±n getiri ve götürülerinin iÅŸçilere, emekçilere ve öÄŸrencilerin yaÅŸamÄ±na nasÄ±l mal olacaÄŸÄ± konusunda tartÄ±ÅŸtÄ±ktan sonra savaÅŸ politikalarÄ±nÄ± desteklememeye ikna olanlar da oluyor elbette.

Bu tartÄ±ÅŸmalarda en kilit noktanÄ±n ise emperyalizm konusu olduÄŸunu söyleyebiliriz. ‘ErdoÄŸan’Ä± sevmem ama dÄ±ÅŸ devletlere, Amerika’ya kafa tutuyor’ diyerek ‘eyyy’ li çÄ±kÄ±ÅŸlardan etkilenen öÄŸrencilerle ‘ey diyenler Menbic’de neden birlikte hareket ediyor?’ sorusuna cevap vermekte zorlanÄ±r hale geliyor. AKP/ErdoÄŸan yönetiminin antiemperyalist olamayacaÄŸÄ±nÄ± daha detaylÄ± tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda ise dÄ±ÅŸ politika konusunda fikir deÄŸiÅŸtirme oranÄ± artÄ±yor. Tabii Filistin konusunda hükümetin almÄ±ÅŸ olduÄŸu tutumun da , üniversiteli gençlik açÄ±sÄ±ndan, ‘dÄ±ÅŸ düÅŸmanlar’ propagandasÄ±nÄ± zayÄ±flatan bir etken olduÄŸunu söylemek mümkün.

SARAY BÜTÇESÄ°NÄ° KISMAKLA EKONOMÄ° DÜZELMEZ

Ä°ktidarÄ±n deÄŸiÅŸmesi gerektiÄŸi konusunda kimin geleceÄŸi konusunda farklÄ± farklÄ± düÅŸünüyor. SÄ±rf kadÄ±n olduÄŸu için Meral AkÅŸener’e oy verecek olan da, eÄŸitimci olduÄŸu için Muharrem Ä°nce’ye oy verecek olan da var. “Milliyetçiyim ama AKP’yle ittifaka giren bir partiye oy vermem” diyenler olduÄŸu gibi “Milliyetçiyim/muhafazakarÄ±m ama Mecliste muhalif çoÄŸunluÄŸun saÄŸlanabilmesi için milletvekilliÄŸinde HDP’ye cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda Ä°nce’ye oy vereceÄŸim” diyenler de var. Ä°nce’nin adaylÄ±ÄŸÄ± açÄ±klanana kadar AkÅŸener’e oy vermeyi düÅŸünenler Ä°nce’nin adaylÄ±ÄŸÄ±ndan sonra fikrini deÄŸiÅŸtirdi, kendini CHP’li olarak tarif eden gençlik kesimleri açÄ±sÄ±ndan Ä°nce’nin bir popülarite yarattÄ±ÄŸÄ± ortada. Ä°nce seçilse bile bundan sonrasÄ±nÄ±n nasÄ±l olacaÄŸÄ± konusunda kafalar hayli karÄ±ÅŸÄ±k. Ä°ÅŸsizlik ve geleceksizliÄŸe bir çözüm bulunmasÄ±, OHAL’in kaldÄ±rÄ±lmasÄ±, eÄŸitim sisteminde deÄŸiÅŸiklikler yapÄ±lmasÄ± ilk talepler arasÄ±nda. ‘AKP’nin ve ErdoÄŸan’Ä±n geriletilmesi, durdurulmasÄ± ÅŸu an en acil olan sonrasÄ±na sonra bakarÄ±z’ cümleleriyle de karÅŸÄ±laÅŸtÄ±k. ‘Demokratik bir ülke nasÄ±l mümkün olur, gerçek bir halk demokrasisi nasÄ±l saÄŸlanÄ±r’ sorularÄ±nÄ± tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda gençliÄŸin önemli çoÄŸunluÄŸunun ‘Evet çok güzel diyorsun da o dediÄŸin imkansÄ±z’ diyerek yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ± ve sosyalizmi gerçek bir seçenek olarak görmediÄŸi bir tablo karÅŸÄ±mÄ±za çÄ±kÄ±yor. Ama ‘gençliÄŸe bütçe Saray’Ä±n elektriÄŸini kapatmakla saÄŸlanmaz, bugünkü sistemin öyle bir bütçesi yok, TÜPRAÅž gibi, Telekom gibi elektrik daÄŸÄ±tÄ±m ÅŸirketleri gibi en çok kazanç saÄŸlayan ama özelleÅŸtirilen kurumlara el konulmasÄ± gerekli baÅŸka türlü olmaz, bunu yapabilecek olan da CHP programÄ± olamaz’ gibi tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda hayalcilik olarak görünen seçenekler gerçekçi hale gelmeye baÅŸlÄ±yor.

GENÇLER SANDIÄžA Ä°LGÄ°LÄ°

Seçim sürecinde son günlere girilirken ErdoÄŸan’Ä±n meydanlardan gençliÄŸe seslendiÄŸi, Ä°lk Oy Hareketi gibi sosyal medya kanallarÄ±nÄ± kullanan bir propaganda yürütülüyor. Ancak üniversite gençliÄŸinin oy kullanmasÄ±nÄ± kolaylaÅŸtÄ±racak yöntemler sunmaktan kaçÄ±yor hükümet. ÖrneÄŸin yaz okulu, bütünleme dönemi olan memleketinden ayrÄ± okuyan öÄŸrencilere oyunuzu kimliÄŸinizle gelin okul sandÄ±klarÄ±nda kullanÄ±n demiyor. Yahut oy kullanmaya çaÄŸÄ±rmÄ±yor, yol ücretlerini karÅŸÄ±lamaya yanaÅŸmÄ±yor. Kendi politikalarÄ±na yedekleyememiÅŸ olduÄŸu ve uzunca bir dönemdir kavgalÄ± olduÄŸu üniversite gençliÄŸinin oy kullanmamasÄ± için koÅŸul yaratÄ±yor desek yeridir.

Ancak tüm buna raÄŸmen sandÄ±ÄŸa olan ilgi üniversite gençliÄŸi açÄ±sÄ±ndan yoÄŸun. SandÄ±klarÄ±n güvenliÄŸi konusunda bir endiÅŸenin hakim olduÄŸu söylenebilir. Her sohbette mutlaka ‘Yine hile hurda çevirecekler’ cümleleri dökülüyor. Bununla birlikte, ‘Yine çalacaklar ne yapalÄ±m’ duygusunun yerini oylara sahip çÄ±kma duygusuna bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± da söylenebilir.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 Haziran 2018 18:33

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