Muharrem İnce'den Ankara'da kitlesel miting

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Ankara mitingine katılım yüksek oldu. Saat 18.00'de Anadolu (Tandoğan) Meydanı'nda düzenlenecek olan mitinge saat 16.00 itibariyle Kızılay'dan gidenler görülüyordu.

İki arama noktasının ardından meydana girişler yapıldı.

Mitingin başlamasından yarım saat öncesinde meydan büyük oranda dolarken, hala farklı kollardan kitlesel bir geliş söz konusuydu. Özellikle genci yaşlısıyla kadınların neşesi dikkat çekti.

İnce'nin konuşmasından satır başları şöyle:

'UYKUNUZ GELMESİN, HASTA OLMAYIN'

“Allahın izni, milletin izniyle cumhurbaşkanı seçildiğimde neler yapacağımı anlatacağım. Ama önce şunu söyleyeyim. Pazar günü ben, sen, o yok; biz var biz. 50 günde evimde ya 2 gece yattım ya 3. Yarın akşamdan itibaren sıra sizde. Pazar sabahı geç kalmayın, okulların bahçesinde yatın cumartesi akşamı. Pazar günü acıkmayın, uykunuz gelmesin, hasta olmayın.”

"Yakında şunu derse şaşırmayın. Parası olan hastalansın. Hatta parası olan yaşasın. Bu kafadaki bir adamdan kurtulmamız lazım."

"Ne diyor? Millet bahçesi yapıyormuş. Mübarek, sen Türkiye’nin, bırak Türkiye'nin dünyanın en büyük millet bahçelerinden biri olan Atatürk Orman Çiftliğine saray yaptın, ne millet bahçesi."

'SARAYPEREST'

Fotoğraf: CHP-Ziya Köseoğlu/AA "Aynen şöyle konuştu 16 sene önce: Artık yeni bir dönem başlıyor. Artık milletvekilleri lojmanlarda oturmayacak, halkın arasında oturacak. Gitti kendisi Keçiören’de Subay evlerinde oturdu. Milletvekillerinin de lojmanlarını kapattı. Aa sonra bir baktık, Çankaya Köşkünü de beğenmedi, 1150 odalı saray yaptırdı kendine. O da yetmedi İstanbul'da 5 saray, o da yetmedi, Marmaris’te 300 odalı yazlık saray. Sarayperest. Cumhurbaşkanı olduğumda Marmaris’teki yazlık sarayı engellilere vereceğim."

VAADLERİNİ AÇIKLADI

İnce mitingte, 100 gün içinde yapacaklarını açıkladı.

"OHAL’i 48 saat içinde kaldıracağız. Merkez Bankası 100 gün içinde bağımsız hale gelecek. PKK, IŞİD, FETÖ gibi örgütlerle mücadele amansız bir şekilde sürdürülecek. Dünya Kupasında oyanayamıyor Türkiye. Spora siyeseti soktu. Pasoligi getirdi. Pasoligi hemen kaldıracağız. Suriye'ye büyükelçi atayacağız. Bölgede uygulayacağımız barış politikası sayesinde 4 milyon Suriyeliyi davulla zurnayla memleketlerine göndereceğiz.

Tarafsız bağımsız ve etkin bir yargı için düzenlemeleri yapacağız. Hiç birinizin telefonu dinlenmeyecek.

Askeri okullarda FETÖ'cü var diye kapattılar. Başka Kuleli olmak üzere o askeri okulları açacağız. Polislere, askerlere, hemşirelere din görevlilerine 3600 ek göstergeyi vereceğiz. Cem evlerinin statüsünü ibadethane olarak tanımlayacağız. Kamuda yükselmenin objektif ölçülerini koyacağız Avrupa Birliğinin başkentlerini turlayacağım. AB öncelikli hedefimiz haline gelece. Böldükleri üniversiteler var. Hangi üniversiteyi bölmüşse o üniversiteyi yeniden birleştireceğiz. Okullar için zorunlu bağış olmayacak. Bütün sınavlar ücretsiz olacak. Üniversite öğrencileri 19 Mayıs ve 29 Ekim’de 500 lira gençlik bursu, 500 lira cumhuryet bursu karşılıksız olarak alacaksınız.

Her 24 Kasım’da öğretmenlere 1 maaş ikramiye vereceğiz Mülakatı kaldıracağız. Mülakat varsa torpil oluyor. Mazot çiftçiye 3 lira olacak. Asgari ücret 2200 lira olacak. En düşük emekli maaşı 1500 lira olacak. Emeklilere Ramazan ve Kurban bayramında bir asgari ücret vereceğiz. Emeklilikte yaşa takılanların sorununu 100 gün içinde çözeceğiz. 100 içinde çocuk bezindeki KDV’yi indireceğim."

'EMEKLİLİK DÖNEMİNE İHTİYAÇ VAR'

"Çakma usta çakma. Doları 1.30’dan aldın 4.75 yaptın ustaymı. Allahtan ustasın yani. Çıraklık, kalfalık, ustalık dönemiymiş, şimdi de büyük ustalık dönemi olacakmış. Bence onun emeklilik dönemine ihtiyacı var."

'TRT'Yİ YARGILAYACAĞIZ'

"TRT Erdoğan’ı 181 saat göstermiş. Muharrem İnce’yi 15 saaat, Meral Akşener’i 3 saat, Temel Karamollaoğlu'nun 1 saat. Selahattin Demirtaş’ı 32 dakika, Doğu Perinçek’i 38 dakika göstermiş. Birini 181 saat gösteriyorsun, diğerini dakikayla. Seni yargılamayacağız da kimi yargılayacağız."

'GEL ÇIK KARŞIMA'

Üzüldüğüm bir şey var. Utanmıyorlar. Soğan doları geçmiş hala ustayım diyor. Yarın son akşam. Erdoğan cesaretin varsa televizyonda çık karşıma. Bak sana son teklifim. Bak istersen yarın İstanbul mitingimi bile iptal edebilirim. Başlarken bu iş ikinci tura kalır demiştim. Yok, pazar günü hallediyoruz. Pazartesi sabahı bir işim daha çıktı. Tam 7 kilo verdim.

SANDIK UYARISI

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KABALIK YÜRÜYÜŞ YAPTI

Tandoğan Meydan’ndan gelen on binlerce kişi Kızılaya Meydanı’nda adeta ikinci miting düzenlendi. Kalabalık yürüyüşüne Kızılay Meydanı ve ana cadde, bulvarlarda devam etti. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Haziran 2018 20:53

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