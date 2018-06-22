Muharrem İnce, Ankara mitinginde konuşuyor

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce , Ankara’da düzenlenen büyük mitingde halka sesleniyor. Tandoğan Meydanı’nda düzenlenen mitinge katılım yoğun oldu.

İnce'nin konuşmasından satır başları şöyle:

“Allahın izni, milletin izniyle cumhurbaşkanı seçildiğimde neler yapacağımı anlatacağım. Ama önce şunu söyleyeyim. Pazar günü ben, sen, o yok; biz var biz. 50 günde evimde ya 2 gece yattım ya 3. Yarın akşamdan itibaren sıra sizde. Pazar sabahı geç kalmayın, okulların bahçesinde yatın cumartesi akşamı. Pazar günü acıkmayın, uykunuz gelmesin, hasta olmayın.”

"Yakında şunu derse şaşırmayın. Parası olan hastalansın. Hatta parası olan yaşasın. Bu kafadaki bir adamdan kurtulmamız lazım."

"Ne diyor? Millet bahçesi yapıyormuş. Mübarek, sen Türkiye’nin, bırak Türkiye'nin dünyanın en büyük millet bahçelerinden biri olan Atatürk Orman Çiftliğine saray yaptın, ne millet bahçesi."

"Aynen şöyle konuştu 16 sene önce: Artık yeni bir dönem başlıyor. Artık milletvekilleri lojmanlarda oturmayacak, halkın arasında oturacak. Gitti kendisi Keçiören’de Subay evlerinde oturdu. Milletvekillerinin de lojmanlarını kapattı. Aa sonra bir baktık, Çankaya Köşkünü de beğenmedi, 1150 odalı saray yaptırdı kendine. O da yetmedi İstanbul'da 5 saray, o da yetmedi, Marmaris’te 300 odalı yazlık saray. Sarayperest. Cumhurbaşkanı olduğumda Marmaris’teki yazlık sarayı engellilere vereceğim."

VAADLERİNİ AÇIKLADI

İnce mitingte, 100 gün içinde yapacaklarını açıkladı.

"OHAL’i 48 saat içinde kaldıracağız. Merkez Bankası 100 gün içinde bağımsız hale gelecek. PKK, IŞİD, FETÖ gibi örgütlerle mücadele amansız bir şekilde sürdürülecek. Dünya Kupasında oyanayamıyor Türkiye. Spora siyeseti soktu. Pasoligi getirdi. Pasoligi hemen kaldıracağız. Suriye'ye büyükelçi atayacağız. Bölgede uygulayacağımız barış politikası sayesinde 4 milyon Suriyeliyi davulla zurnayla memleketlerine göndereceğiz.

Tarafsız bağımsız ve etkin bir yargı için düzenlemeleri yapacağız. Hiç birinizin telefonu dinlenmeyecek.

Askeri okullarda FETÖ'cü var diye kapattılar. Başka Kuleli olmak üzere o askeri okulları açacağız. Polislere, askerlere, hemşirelere din görevlilerine 3600 ek göstergeyi vereceğiz. Cem evlerinin statüsünü ibadethane olarak tanımlayacağız. Kamuda yükselmenin objektif ölçülerini koyacağız Avrupa Birliğinin başkentlerini turlayacağım. AB öncelikli hedefimiz haline gelece. Böldükleri üniversiteler var. Hangi üniversiteyi bölmüşse o üniversiteyi yeniden birleştireceğiz. Okullar için zorunlu bağış olmayacak. Bütün sınavlar ücretsiz olacak. Üniversite öğrencileri 19 Mayıs ve 29 Ekim’de 500 lira gençlik bursu, 500 lira cumhuryet bursu karşılıksız olarak alacaksınız.

Her 24 Kasım’da öğretmenlere 1 maaş ikramiye vereceğiz Mülakatı kaldıracağız. Mülakat varsa torpil oluyor. Mazot çiftçiye 3 lira olacak. Asgari ücret 2200 lira olacak. En düşük emekli maaşı 1500 lira olacak. Emeklilere Ramazan ve Kurban bayramında bir asgari ücret vereceğiz. Emeklilikte yaşa takılanların sorununu 100 gün içinde çözeceğiz. 100 içinde çocuk bezindeki KDV’yi indireceğim."

"Çakma usta çakma. Doları 1.30’dan aldın 4.75 yaptın ustaymı. Allahtan ustasın yani. Çıraklık, kalfalık, ustalık dönemiymiş, şimdi DE büyük ustalık dönemi olacakmış. Bence onun emeklilik dönemine ihtiyacı var."

"TRT Erdoğan’ı 181 saat göstermiş. Muharrem İnce’yi 15 saaat, Meral Akşener’i 3 saat, Temel Karamollaoğlu'nun 1 saat. Selahattin Demirtaş’ı 32 dakika, Doğu Perinçek’i 38 dakika göstermiş. Birini 181 saat gösteriyorsun, diğerini dakikayla. Seni yargılamayacağız da kimi yargılayacağız."(HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Haziran 2018 18:51

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