İnce Ankara'daydı: İzmir'in kitleselliğine Ankara'nın coşkusu eklendi

Birkan BULUT

Buse VURDU

Ankara

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Ankara'da düzenlediği miting, bir gün önce İzmir'de düzenlediği mitingin kitleselliğine coşku kattı. Saat 18.00'de Anadolu (Tandoğan) Meydanı'nda düzenlenecek olan mitinge saat 16.00 itibariyle Kızılay'dan gidenler görülüyordu. İki arama noktasının ardından meydana girişler yapıldı, ancak kalabalık nedeniyle polisin aramaları esnek tuttuğu görüldü. Mitingin başlamasından yarım saat önce meydan ve meydana çıkan caddeler büyük oranda dolarken, hala farklı kollardan kitlesel olarak gelenler görüldü. Sahnenin arkasında kalan ve Ankara Garına çıkan cadde kapatılırken, diğer üç cadde ise doluydu. İnce kürsüye çıkmadan önce gittiğimiz, sahnenin karşısındaki Anıtkabir'e çıkan yolda miting sonuna kadar katılım oldu. Kızılay yönünden mitinge katılan kitlenin profili -ulaşım olanakları nedeniyle- daha çeşitliyken, Anıtkabir tarafından gelen kitlenin daha kemik CHP'li bir profile sahip olduğunu söylemek mümkün.

DİKKATLE DİNLEYEN SEYİRCİ

Miting alanında dikkat çeken iki nokta vardı. Birincisi başta kadınlar olmak üzere mitinge gelenlerde coşku ve neşe hakimdi. İkinci olarak ise Muharrem İnce, hitabeti, Erdoğan'la girdiği polemiğin biçimi nedeniyle mitingde dikkatli bir seyirciye sahipti.

Fotoğraf: Evrensel

MİLLET BAHÇESİNE AOÇ'DEKİ SARAY TEPKİSİ

İnce'nin konuşmasının başında TRT, Anadolu Ajansı ve YSK sözleri ile başladığı cümle kitle tarafından yuhalamalarla karşılandı. Bu üç kurumun yöneticilerini yargıya havale edeceğini söylemesi ise büyük alkış aldı. Kitle sonrasında kendiliğinden “Hırsız Tayyip” sloganları attı. Ankara'da CHP adına “türbana son” yazılı sahte bildirileri “paçavra” olarak niteleyen İnce, bu sahte bildirileri yazanlara “ahlaksız” ve “namussuz” diyerek tepki gösterdi. Mitinge gelenlerden en çok alkış alan ise İnce'nin “Millet bahçeleri” vaadine "sen en büyük millet bahçesine, Atatürk Orman Çiftliği'ne saray yaptın” tepkisi oldu.

ANADOLU AJANSI ÖNÜNDE PROTESTO

Bir saat süren mitingin ardından alandan ayrılmaya başlayan kitlenin enerjisi yerindeydi. Miting alanına gelenlerin yüzü mitingin ardından da gülüyordu. Miting alanında atılan “İnce başkan”, “Mustafa Kemal'in askerleriyiz” “Hak hukuk adalet sloganları”, Kızılay istikameti boyunca yürüyüş sürdü. Mitinge katılanlarda neşe ve özgüvenin yanı sıra, 16 yıllık Erdoğan-AKP iktidarından bıkmışlık da görülüyordu. Tandoğan'ın az ilerisindeki Anadolu Ajansı'nın önünden geçerken protestolar meydana geldi. Yuhalamalar ve sloganların sebebi yıllardır Anadolu Ajansı'nın iktidarın medya organı gibi davranmasıydı.

Fotoğraf: Evrensel

MUHALEFETİN OHAL'DEKİ EN KİTLESEL GÖSTERİSİ

Tandoğan'dan Kızılay'a kadar kısa denemeyecek bir yol boyunca Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nın tamamını kapatarak coşkulu biçimde yürüyen kitlenin sloganlarında da değişimler oldu. “İnce başkan”, “Hak hukuk, adalet”, “Mustafa Kemal'in askerleriyiz” sloganlarının yanı sıra “Faşizme karşı omuz omuza” sloganları da atılmaya başlandı.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL'in en çok hissedildiği Ankara'da, böyle bir gövde gösterisinin en azından CHP tabanı üzerindeki ölü toprağı attığını söylemek mümkün. Mitingin ardından dağılan kitlenin Kızılay'a -ve daha sonra Kurtuluş Parkı'na- yürüyüşünün, muhalefet açısından son iki yılın en kitlesel sokak gösterisine dönüştüğünü söylemek yanlış olmayacaktır.

Fotoğraf: Evrensel

GÜVENPARK'TA İKİNCİ MİTİNG

Kızılay Meydanı'na gelindiğinde ise polisin burada AKP-MHP stantlarının çevresinde önlem aldığı görüldü. Onun karşı kaldırımındaki CHP standında bir süre biriken kitle, burada AKP'yi protesto etti. Önceki günlerin aksine AKP standındakilerin geç saatlere kadar ve protestolara rağmen buradan ayrılmamaları ise dikkat çekti. Öte yandan Ankara Emniyetinin de 'başa çıkamayacağı' bu kitle karşısında herhangi bir TOMA veya çok sayıda polisle önlem almaması dikkat çekti. Ancak çevredeki meraklı bakışların beklediği gibi olmadı. AKP standını sloganlarla protesto eden kitlenin bir süre sonra bir kısmı dağılarak, bir kısmı da Kurtuluş Parkı'na yürüyerek herhangi bir provokasyona mahal vermedi. Ancak Ankara, Kızılay Meydanı Gezi zamanlarını andıran bir kitleyle karşılaştı. Kurtuluş Parkı'nda son sloganlar atıldığında saat 20.30'u gösteriyordu. Muharrem İnce'nin 24 Haziran seçimlerinden 2 gün önce düzenlediği Ankara mitingi, CHP tabanının zincirinden boşandığı, yıllardır biriken sorunlara karşı öfkesini haykırdığı ve özgüven kazandığı bir gösteriye dönüştü. İnce'nin İzmir mitingindeki kitlesellik ve Ankara mitingindeki coşku, İstanbul'da yapılacak son mitinge ilişkin beklentileri de yükseltti.

Fotoğraf: Evrensel

Mitingde kitleye seslenen İnce'nin konuşmasından satır başları şöyle:

'UYKUNUZ GELMESİN, HASTA OLMAYIN'

“Allahın izni, milletin izniyle cumhurbaşkanı seçildiğimde neler yapacağımı anlatacağım. Ama önce şunu söyleyeyim. Pazar günü ben, sen, o yok; biz var biz. 50 günde evimde ya 2 gece yattım ya 3. Yarın akşamdan itibaren sıra sizde. Pazar sabahı geç kalmayın, okulların bahçesinde yatın cumartesi akşamı. Pazar günü acıkmayın, uykunuz gelmesin, hasta olmayın.”

"Yakında şunu derse şaşırmayın. Parası olan hastalansın. Hatta parası olan yaşasın. Bu kafadaki bir adamdan kurtulmamız lazım."

"Ne diyor? Millet bahçesi yapıyormuş. Mübarek, sen Türkiye’nin, bırak Türkiye'nin dünyanın en büyük millet bahçelerinden biri olan Atatürk Orman Çiftliğine saray yaptın, ne millet bahçesi."

'SARAYPEREST'

Fotoğraf: CHP-Ziya Köseoğlu/AA "Aynen şöyle konuştu 16 sene önce: Artık yeni bir dönem başlıyor. Artık milletvekilleri lojmanlarda oturmayacak, halkın arasında oturacak. Gitti kendisi Keçiören’de Subay evlerinde oturdu. Milletvekillerinin de lojmanlarını kapattı. Aa sonra bir baktık, Çankaya Köşkünü de beğenmedi, 1150 odalı saray yaptırdı kendine. O da yetmedi İstanbul'da 5 saray, o da yetmedi, Marmaris’te 300 odalı yazlık saray. Sarayperest. Cumhurbaşkanı olduğumda Marmaris’teki yazlık sarayı engellilere vereceğim."

VAADLERİNİ AÇIKLADI

İnce mitingte, 100 gün içinde yapacaklarını açıkladı.

"OHAL’i 48 saat içinde kaldıracağız. Merkez Bankası 100 gün içinde bağımsız hale gelecek. PKK, IŞİD, FETÖ gibi örgütlerle mücadele amansız bir şekilde sürdürülecek. Dünya Kupasında oyanayamıyor Türkiye. Spora siyeseti soktu. Pasoligi getirdi. Pasoligi hemen kaldıracağız. Suriye'ye büyükelçi atayacağız. Bölgede uygulayacağımız barış politikası sayesinde 4 milyon Suriyeliyi davulla zurnayla memleketlerine göndereceğiz.

Tarafsız bağımsız ve etkin bir yargı için düzenlemeleri yapacağız. Hiç birinizin telefonu dinlenmeyecek.

Askeri okullarda FETÖ'cü var diye kapattılar. Başka Kuleli olmak üzere o askeri okulları açacağız. Polislere, askerlere, hemşirelere din görevlilerine 3600 ek göstergeyi vereceğiz. Cem evlerinin statüsünü ibadethane olarak tanımlayacağız. Kamuda yükselmenin objektif ölçülerini koyacağız Avrupa Birliğinin başkentlerini turlayacağım. AB öncelikli hedefimiz haline gelece. Böldükleri üniversiteler var. Hangi üniversiteyi bölmüşse o üniversiteyi yeniden birleştireceğiz. Okullar için zorunlu bağış olmayacak. Bütün sınavlar ücretsiz olacak. Üniversite öğrencileri 19 Mayıs ve 29 Ekim’de 500 lira gençlik bursu, 500 lira cumhuryet bursu karşılıksız olarak alacaksınız.

Her 24 Kasım’da öğretmenlere 1 maaş ikramiye vereceğiz Mülakatı kaldıracağız. Mülakat varsa torpil oluyor. Mazot çiftçiye 3 lira olacak. Asgari ücret 2200 lira olacak. En düşük emekli maaşı 1500 lira olacak. Emeklilere Ramazan ve Kurban bayramında bir asgari ücret vereceğiz. Emeklilikte yaşa takılanların sorununu 100 gün içinde çözeceğiz. 100 içinde çocuk bezindeki KDV’yi indireceğim."

'EMEKLİLİK DÖNEMİNE İHTİYAÇ VAR'

"Çakma usta çakma. Doları 1.30’dan aldın 4.75 yaptın ustaymı. Allahtan ustasın yani. Çıraklık, kalfalık, ustalık dönemiymiş, şimdi de büyük ustalık dönemi olacakmış. Bence onun emeklilik dönemine ihtiyacı var."

'TRT'Yİ YARGILAYACAĞIZ'

"TRT Erdoğan’ı 181 saat göstermiş. Muharrem İnce’yi 15 saaat, Meral Akşener’i 3 saat, Temel Karamollaoğlu'nun 1 saat. Selahattin Demirtaş’ı 32 dakika, Doğu Perinçek’i 38 dakika göstermiş. Birini 181 saat gösteriyorsun, diğerini dakikayla. Seni yargılamayacağız da kimi yargılayacağız."

'GEL ÇIK KARŞIMA'

Üzüldüğüm bir şey var. Utanmıyorlar. Soğan doları geçmiş hala ustayım diyor. Yarın son akşam. Erdoğan cesaretin varsa televizyonda çık karşıma. Bak sana son teklifim. Bak istersen yarın İstanbul mitingimi bile iptal edebilirim. Başlarken bu iş ikinci tura kalır demiştim. Yok, pazar günü hallediyoruz. Pazartesi sabahı bir işim daha çıktı. Tam 7 kilo verdim.

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Son Düzenlenme Tarihi: 22 Haziran 2018 22:25

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