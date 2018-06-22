Mimar Sinan Devlet Konservatuvarı'nın tahliyesine tepki yağdı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı için verilen tahliye kararına tepki: ‘Hem sanata hem çocuklarımızın geleceğine saldırı!’

Eylem NAZLIER

İstanbul

Türkiye’nin en köklü sanat okullarından biri olan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı (MSGSÜ) için verilen tahliye emrine tepkiler çığ gibi. MSGSÜ Rektörlüğü tahliye kararına karşı çıkarak, 26 Haziran Salı günü gelişmeler üzerine bir araya geleceklerini açıkladı. MSGSÜ öğrencileri, change.org'da imza kampanyası başlatırken, mezunlar yaptıkları açıklamayla, sanatçılar da sosyal medya üzerinden karara itiraz etti. Tahliye emri veren TBBM Milli Saraylar Dairesi ise tepkilere rağmen MSGSÜ Rektörlüğü’nü eleştirerek, tahliye emrini yaptığı açıklamayla ‘tarihi ve kültürel mirası koruma’ gerekçesine dayandırdı. Evrensel'e konuşan veli, öğrenci, mezun ve sanatçılar okullarına sahip çıkacaklarını belirtti. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kayhan Ülker ise kararı hukuksuz olarak niteleyerek “Öğrencilerimizi sokağa atamayız. Buradan çıkma imkanımız yok” dedi.

‘ÖĞRENCİLERİ SOKAĞA ATACAK HALİMIZ YOK’

Tahliye emrini Evrensel'e değerlendiren Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kayhan Ülker, kararın bir buçuk yıl önce verildiğini, karar üzerine hukuki süreç başlattıklarını anlatarak “Çünkü bize göre bu karar hukuksuzdur. Dava sonuçlanmadı. Şimdi Beşiktaş Kaymakamlığından tahliye yazısı geldi. Bunun üzerine bir hukuki süreç daha başlattık. Bu kadar kısa sürede tahliye işleminin olamayacağını, eğitim öğretimin devam ettiğini ilettik” diye konuştu.

Kayhan Ülker. Fotoğraf: Evrensel

Konservatuvar eğitiminin teorik dersler gibi olmadığını, fakültede şu anda sınavların devam ettiğini anlatan Ülker “Bizim okulumuz hiç kapanmıyor. Çocuklarımız yurtdışında yarışmalara gidiyor. Dolayısıyla devamlı çalışmaları gerekiyor. Müzik ya da bale eğitimi alan bir öğrenciye okul 3 ay kapanacak 3 ay sonra gel devam et diyemezsiniz” dedi.

6 yaşından 26 yaşına kadar 1400’e yakın öğrencileri bulunduğunu ve hala kendilerine bir yer gösterilmediğini belirten Ülker “Öğrencileri sokağa atacak halimiz yok. Öğrencilerin eğitim alacağı bir yer gösterilmediği sürece bizim buradan çıkmamızın imkanı yok. Çocuklarımızın eğitimlerini kesemeyiz. Zaten anayasanın 42. maddesine de aykırı. Salı günü konservatuvarda senato toplantımızı yapacağız. Senato kararını hocalarımıza ve öğrencilerimize anlatacağız” dedi.

‘İKTİDAR GERİ ADIM ATMALI’

Çocuğunun Piyano bölümünde öğrenci olduğunu söyleyen bir veli ise kararın çok yanlış olduğunu söyleyerek, “Burası Türkiye’nin en köklü kurumlarından biri. Dünya çapında iyi bir müzik eğitimi veriyor. Çocuğumuzun geleceği buraya bağlı ve biz şok halindeyiz. Bunun karşısında örgütlü bir şekilde duracağız. Bu okul çok değerli sanat insanları yetiştirdi. İktidarın bu konuda adımı geri atması lazım. Bu iktidarda, emeğiyle geçinen insanlar her gün bir şeylerini kaybediyorlar. Her yerde yaptıkları gibi hukuku adaleti yok sayarak karar çıkmadan baştan savma bir iş yapılıyor” dedi.

‘TAHLİYE GÜNÜ SINAVIMIZ VAR’

Çocuklarının sınavına getiren veliler de duruma tepkili. Onlardan biriyle sohbet ediyoruz. Taşınmanın gerçekleşmeyeceğine inanan Veli, “Daha önce alınan kararlar gibi yanlış olduğunu düşünüyorum. Çocuğum müzik sınavına girecek. Okulun taşınacağı gün çocuğum ikinci sınavına girecek. Çocukların üniversite sınavına gireceği güne de seçimleri koydular. Bu üniversite çok sanatçı mezun etti. En azından diğer medeni toplumlar gibi halk olarak tepkimizi ortaya koymamız gerekiyor. Üniversitelerin hepsini talan ettiler” dedi.

İlkokul 3. Sınıfta okuyan çocuğunu müzik sınavına getiren bir veli ise, “Neden sanata ve sanatçılara bu kadar karşılar?” diye sorarak, başka ülkelerde sanata ve sanatçıya değer verilirken bizim ülkemizde değersizleştiriyorlar tepkisini gösterdi. Çocuğunu sınava getirdiğini, kazanırsa eğitim alacağı binanın olmayacağını çocuğuna nasıl açıklayacağını sordu.

‘OKULUMUZU BIRAKMAYACAĞIZ’

MSGSÜ öğrencileri ve mezunları ise karara en tepkili olanlardan. Yalnızca kendi okullarına değil bütün üniversitelere karşı saldırılar olduğuna vurgu yapan MSGSÜ öğrencisi yaşadıklarını sanata karşı yapılan bir saldırı olarak niteleyerek “Onlar sanatı karşılarına alıyorsa biz de onları karşımıza alacağız. Okulumuzu bırakmayacağız salı günü burada olacağız” dedi.

Mimar Sinan mezunu Tuluğ Ünlütürk ise şunları söyledi: “Bu yalnızca Mimar Sinan ya da kültür sanata yapılan bir saldırı değil. Ülkede eğitime, aydınlığa karşı yapılan bir saldırı. Ülkenin geleceğine yapılan bir saldırı. Çok sistemli bir şekilde uzun süredir devam ediyor. Mimar Sinan bunun son halkası.”

‘BURAYI TERK ETMEYİZ’

Tahliye kararına karşı MSGSÜ’ye destek için fakülteye gelen sanatçı Orhan Aydın, kararı iktidarın kültür ve sanata yaptığı düşmanlıkların geldiği son nokta olarak değerlendirerek “Burayı kesinlikle terk etmeyeceğiz. Gerekirse önümüzdeki Salı günü sabah 11 itibariyle bütün sanatçılar, bu okuldan mezun olan bütün arkadaşlarım burada olacağız ve dışarı çıkmayacağız” değerlendirmesinde bulundu.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER

Sosyal medyada tahliye kararına ‘#çıkmıyoruz, #msgsüevindekalsın ,#okulumadokunma’ etiketleriyle tepki yağdı. Paylaşımlardan bazıları şöyle:

Ahmet Mümtaz Taylan (Oyuncu): Dolmabahçe’deki Mimar Sinan G.S.Ü İstanbul Devlet Konservatuvarına ‘Pazartesi günü binayı boşaltın’ buyurmuşlar. Şaşırdık mı? Hayır! Hayat bu, bakarsın salı günü de yandaki ofis boşalır. Şaşırır mıyız? Hayır!

Senem Demircioglu (Opera Sanatçısı): Prova yapacak salonumuz olmadığı için korolu orkestra provalarımızı akşamları kapanınca kantinde yaptık. Gık demedik, seve seve, canla başla çaldık söyledik.

Yekta Kopan (Yazar): “Gerekirse sabaha kadar mum tutarız size, kova kova su taşırız” denilecek gençlere “Elektriği-suyu keseriz” diyecek hale nasıl geldik. Yazık... #Çıkmıyoruz

Şebnem Sönmez (Oyuncu): MSGSÜ (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) Devlet Konservatuvarının kapatılmasını #ProtestoEdiyorum

‘KAPI DIŞARI EDİLMEYİ KABUL ETMİYORUZ’

Tahliye kararına karşı MSGSÜ öğrencileri change.org’da imza kampanyası başlatırken, mezun ve öğrenciler de yaptıkları açıklamada sanatın, sanatçının ve sanat kurumlarının önemsenmediği bir süreçten geçildiğine işaret ederek şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye’nin en köklü sanat okullarından biri olan ve bugüne kadar binlerce sanatçı yetiştiren Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarının hiç bir yer gösterilmeden 26 Haziran’da tahliye edilmesini; edilmez ise elektrik ve sularının kesileceğini ve polis zoruyla tahliye edileceği yönünde kararı büyük bir üzüntü ve şaşkınlıkla öğrenmiş bulunmaktayız. Böylesine köklü ve güçlü bir eğitim kurumunun müze yapılmak veya 24 Haziran seçimleri sonrasında cumhurbaşkanlığı ofisi olacak başbakanlık binasını genişletilmesi iddiası vb. her ne sebeple olursa olsun yer gösterilmeden kapı dışarı edilmesini kabul etmiyoruz.”

Mimar Sinan Devlet Konservatuvarı keyfi biçimde kapatılıyor

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Haziran 2018 18:13

www.evrensel.net