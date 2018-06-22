Marport Limanı’nda intihar girişimi: Ekmeğimle oynandı

Marport Limanı’ndan atıldıktan sonra yük taşımacılığına başlayan şahıs, limana girmesine engel olunduğu gerekçesiyle intihar girişiminde bulundu.

RTG operatörü olarak çalıştığı İstanbul'da bulunan Marport Limanı’ndan 5 sene önce atılınca, kamyonetle yük taşımacılığı işine başlayan Muhammet Aksit, limanlara girmesine engel olunduğu gerekçesiyle 'ekmeğimle oynanıyor' diyerek intihar girişiminde bulundu.

İşçilerin verdiği bilgiye göre Marport Limanı’nda RTG operatörü olarak çalışan Muhammet Aksit, 5 sene önce kaza yapması sonucu işten atıldı. Aksit işten atıldıktan sonra bir kamyonet alarak limanlardan yük alıp fabrikalara götürmeye başladı. Yakın bir zamanda Aksit’i gören bir Marport Limanı yöneticisi, limana alınmaması yönünde talimat verdi. Ekonomik sıkıntıya giren Aksit ise liman içerisindeki aydınlatma direğine çıkarak intihar girişiminde bulundu. Aksit, limandaki güvenlik görevlileri tarafından indirildi. (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Haziran 2018 17:42

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