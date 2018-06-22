Seçim sürecinde televizyonlar kimi ne kadar yayınladı?

Televizyonlar iki ay Cumhur ittifakı propagandası yaptı.

RTÜK üyeleri İsmet Demirdöğen ve İlhan Taşçı'nın hazırladığı son verilere göre iki aylık seçim süresi boyunca televizyonlar sınıfta kaldı. HDP ve Demirtaş zorunlu propaganda yayınında TRT'de yer alırken, televizyon kanallarının çoğu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve partisine CHP'den üç kat fazla yer verdi. Akit, Kanal 24 gibi kanallar ise 2 ay boyunca sadece Cumhur ittifakın yer vererek ekranlarda tek partili dönemi hayata geçirdi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) CHP’li üyeleri İsmet Demirdöğen ve İlhan Taşçı, 2 aylık seçim sürecinde TRT ve özel kanallarının siyasi parti ve adaylarına verdiği süreleri derledi. Seçime 2 gün kala paylaşılan verilere göre TRT'sinden özel kanallarında kadar medya iktidarın medya ambargosuna hizmet etti.

TEK PARTİLİ KANALLAR

RTÜK Üst Kurulu üyelerinin yaptığı araştırmaya göre, Mayıs ve Haziran aylarında Kanal 24’te 155 saat AKP, 3 saat 27 dakika da MHP yayını yapıldı. AKİT TV ise 78 saatini AKP’ye, 2 saat 48 dakikasını MHP’ye ayırdı. TGRT Haber’de aynı tarihlerde 78 saat AKP, 3 saat 25 dakika ise MHP yayını yapıldı. TV NET ise ekranlarından tam 86 saat AKP için 5 saat ise MHP için yayın yaptı. Ülke TV de tek sesli yayıncılığın adreslerinden biri oldu. Bu kanalda tam 126 saat 56 dakika AKP, 4 saat 9 dakika da MHP yayını yapıldı. Bu kanalların ortak özelliği ise CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve HPD’ye hiç süre vermemeleri oldu.

CNN TURK VE NTV, AKP'YE CHP'DEN ÜÇ KAT YER VERDİ

Türkiye’nin önde gelen haber kanallarından CNN Türk ve NTV de siyasi partilere seçim sürecinde eşit mesafede yer almadı. 30 Nisan ve 21 Haziran tarihleri arasında CNN Türk kanalında 97 saat AKP, 4 buçuk saat MHP yayını ile 101 saat Cumhur ittifakına yer ayrılırken sadece 35 saat CHP yayını yapıldı. Diğer partilere süre tanınmadı. NTV’de de yaklaşık 100 saat AKP, 6 buçuk saat MHP yayını ile Cumhur İttifakına 106 saat yer ayrılırken, CHP'ye sadece 35 saat yer verildi. İYİ Parti'nin 6 saate yakın yayınlandığı NTV ekranlarında, Saadet Partisine bir saat süre verildi.

TRT ZORUNDA OLMASA DEMİRTAŞ'I YAYINLAMAYACAK

Seçim sürecindeki taraflı tutumu çokça eleştirilen TRT 1, TRT Haber ve TRT Kurdi’de Cumhur İttifakı ve Erdoğan’a aynı tarihler arasında toplam 181 saat 8 dakika süre tanındı. Ancak CHP ve Muharrem İnce’ye yalnızca 15 saat ayrıldı. İYİ Parti ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener 3 saat 38 dakika, HDP ve cezaevindeki tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş zorunlu propaganda konuşmaları ile birlikte 32 dakika, Saadet Partisi ve Karamollaoğlu 51 dakika, Cumhurbaşkanı adayı çıkarmayan HÜDA-Par 1 saat 32 dakika, Vatan Partisi ve Cumhurbaşkanı adayı Perinçek ise 38 dakika yer aldı. (Ankara/EVRENSEL)

RTÜK: TRT tarafsızlığı ihlal etti!

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Haziran 2018 17:32

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