İsveç'ten gözlemci Jabar Amin'in sınır dışı edilmesine tepki

İsveç Hükümeti, parlamento tarafından 24 Haziran seçimlerini izlemekle görevlendirilen Jabar Amin'in Türkiye'den sınır dışı edilmesine tepki gösterdi.

Murat KUSEYRİ

Stockholm

İsveç Hükümeti, parlamento tarafından 24 Haziran'da seçimleri için gözlemci olarak görevlendirilen Çevre Partisi Yeşiller Milletvekili Jabar Amin'in Atatürk Limanı'nda gözaltına alınarak sınır dışı edilmesine tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanı Margot Wallström ve Eğitim Bakanlığı görevini yürüten Çevre Partisi Yeşiller Eş Başkanı Gustav Fridolin, ayrı ayrı yaptıkları açıklamalarda Türkiye'nin tutumunu kabul edilmez olarak niteledi.

Amin, İsveç Parlamentosu'nun 24 Haziran'da Türkiye'de yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine gözlemci olarak katılmakla görevlendirdiği 4 milletvekilinden biriydi.

İsveç medyasına açıklamalarda bulunan Amin, pasaport kontrolünün yapıldığı sırada yanına gelen iki MİT görevlisinin kendisine üst makamlardan emir aldıklarını ve ülkeye girmesine izin vermeyeceklerini bildirdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdiği için Türkiye'ye izin verilmediği tahmininde bulunan Amin, “Ben Erdoğan ve rejimini eleştirdiğimi kabul ettim ama aynı zamanda Parlamento tarafından seçimleri izlemek için görevlendirildim” dedi. Amin, dün akşam saatlerinde bir uçağa bindirilerek Stockholm'e geri gönderildi.

Yazılı bir açıklama yapan Dışişileri Bakanı Margot Wallström, bir seçim gözlemcisinin Türkiye'ye girişinin engellenmesinin kabul edilemeyeceğini belirterek “Gözlemciler bağımsız bir biçimde çalışabilmeli. Türk yetkilerinden İsveç Milletvekili Amin'in neden Türkiye'ye girişine izin vermediklerini açıklamalarını istedik” dedi.

AGİT'in (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı) seçim gözlemcilerinin seçim sürecinin meşrutiyetinin sağlanması için önemli olduklarını söyleyen Wallström, “Kimlerin gözlemci olacağına seçimlerin yapacağı ülke karar varemez. Bu Türkiye için de geçerli” diyerek Amin'in Türkiye'ye girişine izin verilmemesine tepki gösterdi.

Çevre Partisi Yeşiller Eş Başkanı Gustav Fridolin de Facebook hesabından “Seçim gözlemcilerinin özgür çalışma bilmeleri bir şeçimin meşruiyeti için tayin edicidir. Hükümet kimlerin seçimlerde gözlemci olacağına karar veremez” açıklamasını yaptı.

Aynı zamanda bir insan hakları savunucusu olan Amin, Türkiye'nin gerçekleştirdiği insan hakları ve ifade özgürlüğü ihlallerini pek çok kez İsveç Parlamentosu'nun gündemine getirmişti.

Amin, geçtiğimiz yılın temmuz ayında bir grup milletvekiliyle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümet yetkilileri hakkında “soykırım, insanlık ve savaş suçları"dan soruşturma açılması için Stockholm Uluslararası Savcılığına başvurmuştu.

Türkiye'nin Afrin operasyonunu sırasında Kürtlere yönelik saldırıların durdurulmasını talep eden milletvekili ve aydınlar arasında Amin de bulunuyordu.

İsveç medyasında yer alan haberlerde Amin'in yanı sıra Alman Sol Parti Milletvekili Andrej Hunko'nun da Türkiye'ye girişine izin vermediği belirtildi.

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Son Düzenlenme Tarihi: 22 Haziran 2018 17:28

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