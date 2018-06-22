Esenyurt halkı ATV’yi protesto etti

Esenyurt halkı, ilçede röportaj yapan ATV ekibini, iktidar yanlısı yayın yaptıkları gerekçesiyle 'Satılık medya istemiyoruz' sloganıyla protesto etti.

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde röportaj yapan ATV ekibi halkın tepkisiyle karşılaştı. Esenyurt halkı, iktidar yanlısı yayınlar yaptığı gerelçesiyle ATV’yi “Satılık medya istemiyoruz” sloganıyla protesto etti.

Edinilen bilgilere göre ATV ekibi, Esenyurt Meydanı’nda seçimle ilgili röportajlar yaparken, 20’li yaşlarda bir gence “80’lerde, 90’larda Türkiye’nin durumu nasıldı?” sorusunu yöneltti. Bu esnada vatandaşlardan biri “Ben 47 yaşındayım, gelin bana sorun. O dönemi yaşamayan çocuklara sormayın” dedi. Bunun üzerine muhabirle vatandaş arasında yaşanan sözlü sataşma halkın tepkisine dönüştü. Esenyurt halkı, iktidar yanlısı yayın yaptıkları için ATV ekibini “Satılık medya istemiyoruz” sloganıyla protesto etti. ATV ekibi polis aracıyla alandan götürüldü. (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Haziran 2018 17:46

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