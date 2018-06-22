ODTÜ’de öğrencilere TEM gibi soruşturma

ODTÜ'de 2 öğrenciye 'örgüt üyeliği', 'örgüt propagandası', 'Cumhurbaşkanına hakaret', 'askeri teşkilatları aşağılama' suçlamalarıyla soruşturma açıldı

ODTÜ'de iki öğrenciye TEM soruşturması gibi disiplin soruşturması açıldı. “Terör örgütüne üye olmak, terör örgütü propagandası yapmak, Cumhurbaşkanına hakaret etmek, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek ve devletin askeri teşkilatını aşağılamak” gibi suçlamalarla fezlekeyi aratmayan soruşturma, öğrenciler arasında tepkiye neden oldu.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) iki öğrenciye “Terör örgütüne üye olmak, terör örgütü propagandası yapmak, Cumhurbaşkanına hakaret etmek, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek ve devletin askeri teşkilatını aşağılamak” iddialarından disiplin soruşturması açıldı. Açılan soruşturmanın, 22 Şubat günü Ankara’da gerçekleştirilen operasyon ile ilgili olduğu öğrenildi. Hakkında soruşturma açılan öğrenciler, 22 Şubat’taki operasyonda gözaltına alınmış, mahkemeye çıkarıldıktan sonra serbest bırakılmıştı.

ÖĞRENCİLER ARASINDA ALAY KONUSU OLDU

TEM soruşturmasının kopyası olan ve aylar sonra üniversite yönetimi tarafından açılan soruşturma, öğrenciler arasında alay konusu oldu. Soruşturma kararına tepki gösteren öğrenciler, “Neye göre karar verecekmiş örgüt üyesi olup olmadığımıza? ODTÜ’nün böyle bir istihbarat birimi mi varmış?” diye sordu. Bir diğer öğrenci ise soruşturmanın abesliğine dikkat çekmek için “Anayasal düzeni silah zoruyla yıkmaya çalışmak suçundan bir ay uzaklaştırma almasına karar verildi” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Haziran 2018 16:55

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