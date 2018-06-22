Adana'da konuşan HDP Onursal Başkanı ve İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, 'İkinci turda sahici bir demokrasi ittifakı oluşmalı' dedi.

Adana'da konuşan Ertuğrul Kürkçü, 24 Haziran seçimlerine ilişkin tabanın birbirini görmesi ile güçlü bir alternatif oluştuğunu belirterek ikinci turdan hakiki bir demokrasi çıkabilmesi için mevcut visyonun ve talepler skalasının genişletilmesinin, sahici bir demokrasi ittifakının oluşmasının önemli olduğunu söyledi.

HDP Onursal Başkanı ve İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, milletvekili adaylarının da katıldığı kahvaltıda Adana’daki demokratik kitle örgütleri, sendika ve siyasi parti temsilcileriyle bir araya geldi. Kahvaltıya SYKP, Emek Partisi, Halkevleri, PSAKD, AKD, Varto Der ile DİSK ve KESK’e bağlı sendikaların temsilcileri katıldı. 24 Haziran seçimlerini değerlendiren Kürkçü, tabanın birbirini görmesi ile güçlü bir alternatif oluştuğunu belirterek, ikinci turdan hakiki bir demokrasi çıkabilmesi için mevcut visyonun ve talepler skalasının genişletilmesi ve sahici bir demokrasi ittifakının oluşmasının önemli olduğunun altını çizdi.

'CHP ETRAFINDA OLUŞAN DİNAMİĞİ GÖRMEZDEN GELEMEYİZ'

CHP etrafında toplanan dinamiği de görmezden gelemeyeceklerini ifade eden Kürkçü, "Halkın arasındaki siyaset okuması, kendi partisinin çıkarından başka bir çıkar düşememekle görevlendirilmişlerin politikalarından daha geniş bir imkan veriyor. Onlar bir oy HDP’ye bir oy Muharrem İnce’ye diyorlar. Biz bir oy HDP’ye bir oy Demirtaş’a diyoruz ama gelecek bir oyu da reddetmiyoruz. Reddetmiyorsak bize yapılan bir çağrıyı da görmüş oluyoruz” dedi. İkinci turda demokratik taleplerin genişletilmesi gerektiğini dile getiren Kürkçü, Kürt sorununun çözümüne dair açık bir pozisyon alınması gerektiğini ifade etti.

'SONUÇLAR ÇOK BÜYÜK MÜCADELELERİ DAVET EDİYOR'

24 Haziran günü tüm partiler parlamentoya girmiş olacağı için AKP’nin azınlığa düşeceğini ifade eden Kürkçü, “Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalacağı şimdiden görülüyor. Ya top yekun bir AKP yenilgisi ya da iki kanatlı bir siyasi rejim ortaya çıkaracağını ön görebiliriz. Bu çok büyük mücadeleleri davet ediyor. 25 Haziran günü gök kuşağının altından geçmiş ve her şey değişmiş gibi uyanmayacağımızı söylemeyi bir borç biliyoruz. Bütün bir yılı kuşatan bir planlama olmadığı taktirde inanın Tayyip Erdoğan ve etrafında oluşan blok, asla bu başarıyı affetmeyecektir. Büyük bir mücadele bizi bekliyor” dedi.

İktidarın direnme göstermeden teslim olacağını beklememek gerektiğini söyleyen Kürkçü, “İnsanlığa karşı suçlar silsilesi var. Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olduğundan itibaren cumhurbaşkanlığının yasadaki tanımına aykırı bir cumhurbaşkanlığı yaptığı için çok büyük bir hukuk kriziyle de Türkiye karşı karşıyadır” ifadelerini kullandı.

Tüm yasalar, kararnameler ve yürütme icraatlarının hukuk dışı olduğunu kaydeden Kürkçü, “Hepsinden doğan muazzam bir tazminatlar ihtimali tüm hükümetleri beklemektedir. Çok büyük bir hesaplaşmayı gerektiren yeni durum vardır. Normal seçimde kaybeden muhalefet sıralarına geçer. Şimdiki dizilişte kazanan iktidar sırlarına geçecek ötekilerine hapishane yolu görünecek. Silahlı kuvvetlerin komuta kademesindeki kişi muhtemel rakibi caydırmak için bahçesine iniş yapıyor. Bu kabadayılıktan farklı bir şey değil. Böyle bir rejimin hak sahiplerine iktidarı gönüllü olarak vermesinin yüksek ihtimal olmadığını bilmemiz lazım. Ama bunu nasıl alacağımız konusu tartışmalıdır” diye konuştu.

16 Nisan’da bu deneyimin olumsuz sonuçlandığını ifade eden Kürkçü, “16 Nisan’da aslında hayır kazandı. YSK’nin yolun ortasında yaptığı hileyi biliyorsunuz. Siyaset, meydan okumayı başaramadı. Bu meydan okumayı üstlenmeliyiz” dedi. (Adana/EVRENSEL)

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