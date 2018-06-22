‘Tek adam diktatörlüğüne geçit vermemek için’

Emek Partisi 24 Haziran seçimi çalışmalarına Sancaktepe ilçesinde devam etti. İşçi ve emekçilere, 'EMEP'te örgütlen, HDP'ye oy ver' çağrısı yapıldı.

Osman DÜZGİDEN

İstanbul

EMEK Partisi (EMEP), 24 Haziran seçimlerine ilişkin çalışmalarını fabrika önlerinde ve mahallelerde işçi ve emekçilerle buluşarak sürdürüyor. EMEP, işçi ve emekçilere “EMEP’te örgütlenelim. Seçimlerde Bir oy HDP’ye bir oy Demirtaş’a verelim” çağrısı yapıyor.

EMEP’in seçim çalışmaları kapsamında Ümraniye 1 Mayıs Mahallesi’nde yaptığı toplantıya EMEP Genel Başkan Yardımcısı Nuray Sancar katıldı. Toplantıda söz alan EMEP Ümraniye İlçe Başkanı Sami Evren, “16 yıldır her şeyi istedikleri gibi sürdürüyorlar. OHAL uygulamaları 12 Eylül uygulamalarına rahmet okutuyor. Bu gidişata dur demek için EMEP’te örgütlenelim, önümüzdeki seçimlerde HDP’ye ve Demirtaş’a oy verelim” dedi.

Emekçilerin yoksulluğun ve açlığın girdabına girdiğini ifade eden EMEP Genel Başkan Yardımcısı Nuray Sancar da şunları söyledi: “İşçi sınıfına yönelik saldırılar dolu dizgin sürüyor. Grev yasakları bunun en somut örneğidir. İşten atmalar, kamu emekçilerinin KHK’lerle tasfiye edilmeleri, gözaltı ve tutuklama furyaları artıyor. Tek adam tek parti diktatörlüğü kurulmak istenmesine karşı çözüm halk demokrasisidir. Halk demokrasisinin inşası için mücadeleye devam edeceğiz.”

İŞÇİLER: BİR KIRILMA YAŞANIYOR

EMEP Sancaktepe İlçe Örgütü de metal, gıda, plastik, kauçuk, inşaat, tekstil iş kollarında çalışan işçilerle bir toplantı yaptı. AKP Hükümetinin ve tek adam yönetiminin aldığı baskın seçimle ilgili ciddi bir çalışma yürüttüklerini ifade eden EMEP İstanbul İl Yöneticisi Haşim Demir, “Seçimlerde ne olursa olsun, bizim mücadelemiz, işçi ve emekçilerin mücadelesi devam edecektir” diye konuştu. EMEP MYK Üyesi İsmet Dursun da “Bugünkü koşullarda güçlü bir işçi hareketi ve sendikal hareket olsaydı tek adam tek parti yönetimi gibi bir saldırıyı daha çabuk alt etme olanağımız olacaktı” dedi.

Daha sonra söz alan işçiler, AKP’nin güç kaybettiğini, AKP’yi savunan işçilerin artık açıktan savunamadıklarını ifade etti. Başka bir seçenek bulamadıklarından ve çeşitli yardımların etkisiyle işçilerin AKP’ye hâlâ bağlı olduklarını ifade eden işçiler, “Ancak içlerinde bir kırılma yaşanıyor” dedi.

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Haziran 2018 15:42

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