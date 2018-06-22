Fransa’da işçiler Saray’ın gazını kesti

Fransa’da özelleştirme politikalarına karşı çıkan işçiler, tepkilerini göstermek için Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın gazını kesti.

Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un özelleştirme politikalarına karşı çıkan işçiler, tepkilerini göstermek için Cumhurbaşkanlığı Sarayı olan Elize Sarayı’nın gazını kısa süreli kesti.

Ulusal Elektrik ve Gaz İdaresi’nin dağıtılarak özelleştirilmesine karşı çıkan işçiler, Perşembe günü saat 11.00’den itibaren üç saat süre ile Elize Sarayı’na verilen gazın vanasını kapattı.

Euronews’un haberine göre Fransa’nın en büyük işçi sendikaları konfederasyonu CGT’nin (Genel İş Konfederasyonu) Paris’teki enerji kolları sorumlusu Olivier Fegueux, basına konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı: “Bizim sendikamız, sürekli olarak Cumhurbaşkanı ve hükmete, ulusal elektrik ve gaz idaresinin neden dağıtılacağı’ sorusunu yöneltti. Bize bir yanıt gelmediği için biz de grevci işçilerle birlikte, Elize Sarayı’nın gazını kapattık” dedi.

Elize Sarayı’nın EDF’nin parçalanacağı haberini yalanladığını kaydeden Fegueux, “Biz Elysee Sarayı’nın bize yaptığı yalanlamayı, yazılı bir şekilde kamuoyuna açıklayıp, bu konuda bize tam bir garanti vermesini talep ediyoruz” dedi.

Fransa’da kamu çalışanları, bir süredir, Macron’ın çalışma yasası ve özelleştirme politikalarını protesto etmek için belirli aralıklarda greve gidiyor. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Haziran 2018 15:42

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