Financial Times: Erdoğan bu kadar zayıf nadiren görüldü

Financial Times, sayılı saatler kalan seçime dair yer verdiği bir makalede 'Erdoğan bu kadar zayıf nadiren görüldü' diyor.

İngiltere merkezli Financial Times gazetesi (FT), 24 Haziran seçimlerine dair “Erdoğan’ın kumarı” başlıklı tam sayfa bir yazıya yer verdi.

Laura Pitel imzalı yazı, “Recep Tayyip Erdoğan’ın daha güçlü olduğu bir zaman olmadı. Yine de Türkiye’nin Cumhurbaşkanı, elindeki gücü sağlamlaştırması beklenen Pazar günkü seçimler öncesinde bu kadar zayıf nadiren gözüktü” sözleriyle başlıyor.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre FT, Erdoğan’ın, ekonomik sorunlar kök salmadan harekete geçme ve muhalefeti korunmasız yakalama umuduyla iki ay önce erken seçim çağrısı yaptığı belirtilirken, “Ama kamuoyu anketleri rakiplerinin onu parlamentoda çoğunluğu kazanmasını durdurabileceğini ve hatta başa baş geçecek ikinci tur cumhurbaşkanlığı yarışına itebileceklerini gösteriyor” deniyor.

Ekonomi ile iç ve dış politikadaki çıkmazlara dikkat çekilen makalede, “Seçim daha kritik bir zamanda gelemezdi” yorumu yapılıyor.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile Erdoğanı’ın mukayese edildiği makalede İnce için “enerji dolu, eğlenceli ve kavgaya hazır kampanyasıyla muhalif seçmenleri şaşırttı” denirken, şöyle devam ediliyor:

“Tersine yorgun ve cansız görünen Erdoğan, savunmaya geçmek zorunda kaldı. AKP’nin – partinin ülkeyi daha zengin ve refah kıldığı – söylemi, iki haneli enflasyon ve yılbaşından beri dolara karşı değerinin 5’te 1’ini yitiren para birimi karşısında çözülmeye başladı.”

Erdoğan’ın elinden gücün alınmasına izin verip vermeyeceğine ilişkin yorumlara da yer verilen yazıda, “Bazıları yenilgiye müsamaha göstermeyeceğini düşünüyor” deniyor. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Haziran 2018 15:27

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