Erdoğan'dan İnce'ye: Dünyadan haberin yok, üniversite zaten ücretsiz

Maltepe'de konuşan Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce'nin eğitim vaadine ilişkin, 'Senin dünyadan haberin yok. Üniversite zaten ücretsiz' dedi.

"Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkacağız, hedefimiz bu" diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "AK Parti ne aldatan olur, ne aldanan olur" ifadesini kullandı. Erdoğan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin ücretsiz eğitim vaatiyle ilgili, "Senin dünyadan haberin yok. Üniversite zaten ücretsiz" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Maltepe'de düzenlediği mitinge katılarak halka hitap etti. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

♦ "Bizim fiilimizin ulaştığı yere bunların hayalleri bile ulaşamaz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaptık, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile alakalı olarak da ne diyorlar? 'Efendim Özal'ın yaptığı köprünün fiyatı şu, Demirel'in yaptığı köprünün fiyatı bu. Bayramda tamamen ücretsiz yaptılar.' Tamam, Bay Muharrem sen de ücretsiz olandan geç. Ne işin var senin Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde? Oradan gitme. 15 sene sonra o köprü ne olacak? Bu da devlete verilecek."

'ÜNİVERSİTEYİ ÖĞRENCİLERİMİZİN AYAĞINA GÖTÜRDÜK'

♦ "Anneler biz kitabımızı alabiliyor muyduk? Şimdi kitabımızı sıraların üzerine koymuyor muyuz? Bay Muharrem, 'Üniversite ücretsiz olacak' diyor. Senin dünyadan haberin yok. Üniversite zaten ücretsiz, kaldı ki harçları biz kaldırdık."

♦ "Üniversiteyi öğrencilerimizin ayağına götürdük. Üniversitelerimizde inşallah kısa bir zaman sonra Türkiye kaliteyi de yakalayacak. Kaliteyi de yakaladığı zaman Aziz Sancarların sayısı da bir, iki olmayacak. İnşallah, bunların sayısı da artacak, bu konuda da kararlıyız.

'MALTEPE'Yİ TERÖRİSTLER YÖNETİYOR'

♦ "CHP demek susuzluk demektir. CHP demek kirlilik demektir. CHP demek yolsuzluk demektir. İSKİ yolsuzluğunu hatırlayın. Şimdi aldığım bilgiye göre, Maltepe Belediyesi'nin de bir tane elemanı içerideymiş. Üstelik de Başkan Yardımcısı. Neden biliyor musunuz? MLKP'den dolayı, yani terör. Düşünün terör örgütü mensupları Maltepe'yi yönetiyor hale bak. Benim Maltepeli kardeşlerim hala bu partiye oy mu verecek Allah aşkına.

Terör örgütü ile bunlar el ele, kol kola yürümediler mi? Ankara'dan İstanbul'a yürümediler mi? Şimdi pazar günü bunlara bir Osmanlı tokadı yakışmaz mı?"

'NEREDEYSE LÜKS OTOBÜS FİYATINA UÇAKLA GİDİYORUZ'

♦ "Biz bir şey yapıyoruz; ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkacağız, hedefimiz bu. AK Parti ne aldatan olur, ne aldanan olur. Bu adımları kararlılıkla attık. Türkiye'de 25 havalimanı vardı, bu sayı 59'a çıktı. Neredeyse lüks otobüs fiyatına uçakla gidiyoruz. Bunlara sorsan, bundan da rahatsızlar."

İnce Erdoğan’a arşivden yüklendi; 'Aldatıldık' videolarını izlettirdi

♦ "Enerjide Türkiye, dünya devleri arasında yerini alıyor mu? Şimdi nükleer enerjiye, elhamdülillah geçiyor muyuz? Bunun adımlarını da attık mı? Hızla birincinin adımını attık, ikinci, üçüncü ve dördüncü nükleerin de inşallah adımlarını atacağız." (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Haziran 2018 15:32

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