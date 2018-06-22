İYİ Parti'den ortak tutum açıklaması: Parlamenter sistem demiştik

İYİ Parti'den 'Millet İttifakı Tutum Belgesi'nde parlamenter sistem vurgusu olmamasına dair açıklama yapıldı.

İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray, parti olarak parlamenter sisteme dönüş kararlılığını sürdürdüklerini vurgulayarak, “Millet İttifakı Tutum Belgesi”nde parlamenter sistem vurgusunun olmaması ile ilgili ittifakta yer alan diğer partilerin bilgisine başvurulması gerektiğini belirtti.

İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray Millet İttifakı tarafından açıklanan “Tutum Belgesi”nde parlamenter sistem vurgusunun yer almamasına ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan yazılı açıklamada Çıray, “İyileştirilmiş Parlamenter Sistem”in gerçekleştirilmesi, bir takvime bağlanması ve seçmene bir taahhütte bulunulması sürecinde kurulan komisyonca açıklanan metinde “parlamenter sistem” vurgusunun yer almamasının kamuoyunda kafa karışıklığına neden olmaması için açıklama yapma gereği duyduklarını belirtti.

Çıray, parlamenter sisteme ilişkin İyi Parti’nin tutumunu şu sözlerle paylaştı: “İyi Parti olarak ve Cumhurbaşkanı Adayımız-Genel Başkanımız tarafından seçmenlerimize verdiğimiz sözün arkasında durmaktayız. ‘İyileştirilmiş Parlamenter Sistem’e dönüş için kararlılığımız, bu süreçteki tüm kurumsal belgelerimizde partimizi bağlayıcı olarak bulunmaktadır. Komisyon görüşmelerinde de tavrımızı bu yönde koyduk”. Çıray kamuoyuyla paylaşılan “Millet İttifakı Tutum Belgesi”nde “Parlamenter sistem” vurgusunun bulunmaması ile ilgili İyi Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener’in değil, ittifakta yer alan diğer partilerin bilgisine başvurulmasının daha doğru olacağını belirtti. (Ankara/EVRENSEL)

'Millet İttifakı' Tutum Belgesi açıklandı

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