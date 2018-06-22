Fenerbahçe, Phillip Cocu'yu resmen açıkladı

Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) kulüplerinden PSV, teknik direktör Phillip Cocu'nun Fenerbahçe ile anlaştığını duyurdu.

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'dan boşalan teknik direktörlüğe Hollandalı çalıştırıcı Phillip Cocu getirildi.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Cocuile 3 yıllık sözleşmenin imzalandığı bildirildi.

Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu, 2018-2019 futbol sezonundan itibaren 3 yıl boyunca sarı-lacivertli ekibin başında yer alacak.

Cocu'nun takımın başına getirilmesiyle ilgili açıklamada bulunan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sportif direktör Damien Comolli'nin uzun süredir araştırmalarda bulunduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yapılan araştırma kapsamında Phillip Cocu öne çıkan adayların başında geliyordu. Teknik direktör kriterlerimiz arasında, PhillipCocu’da öne çıkan özellikler heyecan verici, atağa dayalı bir futbol stili, birlikte çalıştığı oyuncuların performansını geliştirme özelliği, münferit oyuncuların performansından ziyade takım performansına verdiği öncelik, bugüne kadar yaptığı çalışmalar içerisinde altyapılara verdiği önem, saha içi ve saha dışındaki güçlü liderlik yapısı ve bütün bunlarla birlikte, PSV’de çalıştığı süre içerisinde 4 yılda 3 şampiyonluk elde etmesiydi. Phillip Cocu’nun hem Fenerbahçe camiasına hem de Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum."

Sarı-lacivertli takımın yeni teknik direktörü Cocu ise "Kulübün yakın gelecek için hazırladığı planlardan çok etkilendiğimi söylemeliyim. Fenerbahçe harika bir kulüp, Ali Koç ve Damien Comolli’nin bana anlattığı vizyon, fikirler çok ümit verici. Böyle önemli bir kulübün parçası olmaktan gurur duyuyorum. Oyuncularla çalışmayı ve taraftarlarımızın önünde takımımıza liderlik etmeyi dört gözle bekliyorum. Bu yolculuğa başlamak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

SADECE PSV'Yİ ÇALIŞTIRDI

Cocu, teknik direktörlükteki tek deneyimini PSV'de yaşadı.

PSV'de Mart 2012'de Fred Rutten'in görevine son verilmesiyle o dönem Hollanda ekibinin altyapısında görev alan Cocu, geçici olarak göreve getirildi.

PSV, Cocu yönetiminde çıktığı 9 maçta 7 galibiyet almasına rağmen 3.'lükle yetindi. Cocu, teknik direktörlük kariyerindeki ilk kupasını aynı sezon aldı. Hollanda Kupası finalinde Heracles'i 3-0 yenen PSV, Cocu'yla kupa zaferine uzandı.

Hollanda temsilcisi, sonraki sezonda takımın başına Dick Advocaat'ı getirdi ve Cocu, 19 Yaş Altı Takımı'nın başına geçti.

Cocu ve PSV için başarıların başladığı sezon ise 2013-2014 sezonu oldu. Advocaat'la yollarını ayıran PSV, takımın başına 43 yaşındaki Cocu'yu getirdi.

Cocu, sağlık sorunları yaşadığı ilk sezonunda PSV'yi 4. yapabildi.

Phillip Cocu, PSV'nin başına birinci sezonunda ciddi bir sağlık sorunu yaşadı. Sırtında bulunan iyi huylu tümör nedeniyle Mart 2014'te ameliyat edilen Cocu, kısa süreli bir tedavi sürecinden sonra bir sonraki sezon tekrar takımın başına geçti. Hollandalı teknik adam sağlık sebepleri nedeniyle o sezonun son 6 haftasında takımın başında yer alamadı.

Cocu, daha sonra 2014-2015, 2015-2016 ve 2017-2018'de PSV'yi Hollanda Ligi şampiyonluğuna taşıdı. PSV, 2016-2017 sezonunda ise ligi 3. sırada tamamladı.

COCU'YLA 4 SEZONDA 335 GOL

PSV, Cocu yönetiminde 3 kere şampiyon olduğu son 4 sezonda oldukça golcü bir performans ortaya koydu.

Söz konusu 4 sezonda 136 lig maçında PSV, rakip fileleri 335 kez havalandırdı ve 2,4 gol ortalaması yakaladı.

PSV, şampiyon olduğu 2014-2015'te 92, 2015-2016'da 88 ve 2017-2018'de ise 87 kez gol sevinci yaşadı. PSV, 2016-2017'de ise 68 gol kaydetti.

- Hollanda Milli Takımı'nda antrenörlük

Cocu, 2008-2012 döneminde Hollanda Milli Takımı'nın teknik heyetinde yer aldı.

Milli takımda teknik direktör Bert van Marwijk'le çalışan Cocu, 2010 FIFA Dünya Kupası'nda final oynayan takımın yardımcı antrenörlüğünü üstlendi.

FUTBOLCULUK DÖNEMİNDE ÖNEMLİ KARİYER

Cocu, Hollanda'nın önemli futbolcuları arasında da bulunuyor.

Aktif futbol hayatına 2008'de son veren Cocu, özellikle İspanya temsilcisi Barcelona'da oynadığı yıllarda dünya futboluna ismini duyurdu. Barcelona'yla 1998-2004 yılları arasında forma giyen ve bir lig şampiyonluğu kazanan Cocu, futbolculuk döneminde PSV'yle de 4 kez lig şampiyonluğu elde etti.

Hollanda Milli Takımı'yla da 100'ün üzerinde maçta sahaya çıkan Cocu, 2 kez FIFA Dünya Kupası, 3 defa da Avrupa Futbol Şampiyonası'nda boy gösterdi.

Phillip Cocu, Fenerbahçe'deki mesaisine takımın toplanacağı 28 Haziran Perşembe günü, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde başlayacak. (SPOR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Haziran 2018 14:34

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