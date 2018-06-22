Rusya 2018 Dünya Kupası'nda günün sonuçları (22 Haziran Perşembe)

Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda İsviçre Sırbistan'ı 2-1, Nijerya İzlanda'yı 2-0 ve Brezilya Kosta Rika'yı 2-0'lık skorla mağlup etti.

Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda bugün oynanan 3 maçta İsviçre Sırbistan'ı 2-1, Nijerya İzlanda'yı 2-0, Brezilya ise Kosta Rika'yı 2-0'lık skorla mağlup etti.

Günün E grubunda oynanan iki karşılaşmasından biri olan maçta İsviçre, Sırbistan'ı son dakika golüyle 2-1 mağlup etti. İsviçre'nin golleri Xhaka ve Shaqiri'den gelirken Sırbistan'ın golünü Mitrovic kaydetti.

- 5. dakikada sağ kanattan gelişen Sırbistan atağında Tadic'in ceza sahasına ortasına iyi yükselen Mitrovic, düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0.

- 10. dakikada sol kanatta topla buluşan Rodriguez'in yerden ortasında meşin yuvarlağa gelişine vuran Dzemaili'nin şutunda, top az farkla auta gitti.

- 29. dakikada sol kanattan gelişen İsviçre atağında Behrami'nin ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Dzemaili'nin markaj altındayken vuruşunda Sırbistan kalecisi Stojkovic, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

- 52. dakikada Zuber'in pasında ceza sahasının dışında topla buluşan Shaqiri'nin sağ çaprazdan vuruşunda, top Sırbistan savunmasından döndü. Boşta kalan meşin yuvarlağa ceza sahasının dışından sert vuran Xhaka, topa ağlara gönderdi: 1-1.

- 58. dakikada kanattan gelişen İsviçre atağında savunma oyuncularını çalımlayarak önünü açan Shaqiri'nin sağ çaprazdan sert vuruşunda top, üst direğe çarparak auta çıktı.

- 90. dakikada gelişen İsviçre kontratağında oyuna sonradan giren Gavranovic'in orta sahadan ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Shaqiri, yaklaşık 10 metre sürdüğü topu düzgün bir vuruşla filelerle buluşturdu: 1-2.

Karşılaşma, İsviçre'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla İsviçre puanını 4'e yükselterek E grubunda ikinci sıraya yükseldi. Sırbistan ise 3 puanda kalarak üçüncü sırada yer aldı.

NİJERYA, İZLANDA'YI MAĞLUP EDEREK 'BEN DE VARIM' DEDİ

Günün D grubunda oynanan tek mücadelesinde Nijerya, İzlanda'yı 2-0 mağlup etti.

Fotoğraf: German Morozov/AA

- 3. dakikada ceza sahasına yakın bir noktadan serbest vuruş kazanan İzlanda'da Gylfi Sigurdsson topun başına geçti. İzlandalı oyuncunun sert şutunda topu, Nijerya kalecisi Uzoho son anda çıkarttı.

- 6. dakikada etkili gelen İzlanda'da Bödvarsson ile Finnbogason arasındaki kısa paslaşmaların ardından ceza sahası önünde topla buluşan Gylfi Sigurdsson'un köşeye giden şutunu, kaleci Uzoho kontrol etti.

- 49. dakikada Nijerya ilk tehlikeli kontratağında golü buldu. Sağ kanatta topla hızlı koşu yapan Moses'ın ortasında topu iyi kontrol eden Ahmed Musa, meşin yuvarlak yere inmeden ceza sahası içinden düzgün bir vuruş yaparak takımını öne geçirdi: 1-0.

- 74. dakikada İzlanda ceza sahası çizgisinin gerisinde topla buluşan Ahmed Musa, İzlandalı defans oyuncularından sıyrılarak sert vurdu. Meşin yuvarlak üst kale direğine çarparak oyun alanına döndü.

- 75. dakikada defans bölgesinden Omeruo'nun uzun pasıyla İzlanda ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Ahmed Musa, İzlandalı oyuncu Arnason ve kaleci Halldorsson'u çalımlayarak meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 2-0.

- 83. dakikada İzlanda, Video Yardımcı Hakem (VAR) kararıyla kazandığı penaltı vuruşundan yararlanamadı. İzlandalı Finnbogason, Nijeryalı Ebuehi'nin müdahalesiyle ceza sahası içinde yerde kaldı. Yeni Zelandalı hakem Matt Conger, ilk anda pozisyonu devam ettirmesine rağmen daha sonra saha kenarına gelerek pozisyonu tekrar izledi ve bu kez penaltı kararı verdi. Penaltı atışını kullanan Gylfi Sigurdsson'un şutunda top, üstten auta gitti. Mücadele, Nijerya'nın 2-0 üstünlüğüyle bitti.

Bu sonuçla D grubunda oynanan 2. maçlar sonunda Hırvatistan 6 puanla lider konumunda. Nijerya 3 puanla ikinci sırada yer alırken İzlanda ve Arjantin'in birer puanı bulunuyor.

BREZİLYA UZATMALARDA GÜLDÜ: BREZİLYA 2-0 KOSTA RİKA

Fotoğraf: Şebnem Coşkun/AA

E grubundaki günün ilk maçında Brezilya, Kosta Rika'yı uzatma dakikalarında bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti.

Brezilya bu galibiyetle puanını 4'e yükseltti, Kosta Rika ise ikinci maçı sonunda da puanla alamadı.

- 13. dakikada sağ kanattan gelişen Kosta Rika atağında ceza sahasına yerden gönderilen topa Borges vurdu, top direğin yanından auta gitti.

- 41. dakikada Brezilya ilk isabetli şutunu attı. Sol kanatta topla buluşan Marcelo, açısını düzeltip şutunu çekti, kaleci Keylor Navas köşede bu topu kontrol etti.

- 49. dakikada Brezilya gole çok yaklaştı. Fagner'in sağ kanattan yaptığı ortada Jesus'un kafa vuruşunda top üst direkten döndü. Dönen topu kontrol eden Paulinho, boş pozisyondaki Coutinho'ya pasını gönderdi. Coutinho'nun şutunda top, kale çizgisi önündeki Gamboa'ya çarparak kornere gitti.

- 58. dakikada Douglas Costa ceza sahasına girdi, Paulinho'ya pasını verdi. Paulinho, ceza sahası ön çizgisi üzerindeki Coutinho'nun önüne yerden topu gönderdi. Coutinho'nun yerden sert şutunda, kaleci Keylor Navas iki hamlede kontrol etti.

- 90+1'de Brezilya aradığı golü buldu. Sol kanattan arka direğe yapılan ortada Firmino topu indirdi, Jesus'un dokunduğu meşin yuvarlağa altı pas önünde vuran Coutinho, fileleri havalandırdı: 1-0.

- 90+7'de Brezilya farkı 2'ye çıkardı. Savunma arkasına atılan topla ceza sahası içinde buluşan Douglas Costa, uygun pozisyondaki Neymar'a pasını gönderdi. Neymar düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu ve mücadele Brezilya'nın 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Brezilya gruptaki son maçını 27 Haziran'da Sırbistan ile oynayacak. Dünya Kupası'na veda etmesi kesinleşen Kosta Rika'nın ise aynı tarihteki rakibi İsviçre olacak.

Brezilya, Kosta Rika kalesine maç boyunca toplam 22 şut gönderirken Kosta Rika ise tamamı isabetsiz olmak üzere sadece 3 şut çekti.

Fotoğraf: Şebnem Coşkun/AA

(AA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 22 Haziran 2018 23:55

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