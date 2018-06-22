Dünya Kupası'nda günün maçları (22 Haziran Cuma)

Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda bugün Brezilya-Kosta Rika, Nijerya-İzlanda ve Sırbistan-İsviçre maçları oynanacak.

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan, D ve E gruplarında bugün oynanacak toplam 3 maçla devam edecek.

Günün ilk maçında E grubunda mücadele eden Brezilya ile Kosta Rika karşılaşacak. Saat 15:00'te başlayacak karşılaşma St. Petersburg stadında oynanacak.

E grubundaki ilk maçında İsviçre ile karşılaşan Brezilya, maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrılmış ve beklenilen futbolun uzağında bir görüntü sergilemişti. Kosta Rika ise Sırbistan ile mücadele etmiş ve 1-0 mağlup olmuştu. İlk maçların sonunda Sırbistan 3 puan ile E grubunda lider konumda bulunurken Brezilya ve İsviçre 1'er puanı var. Grupta son sıradaki Kosta Rika'nın ise puanı bulunmuyor.

Brezilya ile Kosta Rika, dünya kupaları tarihinde daha önce iki kez karşılaştı ve iki maç da Brezilya'nın galibiyetiyle sonuçlandı.

ARJANTİN'İ YAKINDAN İLGİLENDİREN MAÇ: NİJERYA-İZLANDA

Günün D grubunda oynanacak tek karşılaşması olan Nijerya-İzlanda maçı saat 18:00'de Volgograd Arena'da başlayacak.

Nijerya gruptaki ilk maçında Hırvatistan ile karşılaştı. Dağınık bir görüntü veren Nijerya, Hırvatistan maçından 2-0 mağlup ayrılarak ilk maçlar sonunda grupta puan alamayan tek takım oldu. İzlanda ise ilk maçında Arjantin ile karşılaştı ve dirençli oyunu sayesinde sahadan 1 puanla ayrıldı.

Nijerya, son 3 dünya kupası maçından mağlubiyetle ayrıldı. İzlanda ise dünya kupaları tarihindeki ilk maçını Ajantin'e karşı oynadı.

D grubunda dün oynanan ve 3-0 Hırvatistan'ın üstünlüğüyle biten Arjantin-Hırvatistan maçı sonrasında Hırvatistan 6 puanla lider. Arjantin ve İzlanda'nın 1'er puanı bulunurken Nijerya sıfır puanla grupta sonuncu sırada.

E GRUBUNDAKİ DİĞER KARŞILAŞMA: SIRBİSTAN-İSVİÇRE

Günün son maçı ise yine E grubunda oynanacak olan Sırbistan-İsviçre karşılaşması. Kaliningrad stadındaki maç 21:00'de başlayacak.

Grupta oynanan ilk maçlar sonunda aldığı 3 puanla Brezilya'nın üstünde lider olarak bulunan Sırbistan, grupta 1 puanı bulunan İsviçre karşısında galip gelerek liderliğini koruma peşinde. İsviçre ise gruptan çıkma umutlarını devam ettirmek için puan almak zorunda.

Bağımsız bir ülke olarak Sırbistan ve İsviçre tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek. (SPOR SERVİSİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 22 Haziran 2018 14:37

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