Brezilya uzatma dakikalarında güldü: Brezilya 2-0 Kosta Rika

Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda E grubu maçında Brezilya, uzatma dakikalarında bulduğu iki golle Kosta Rika'yı 2-0 mağlup etti.

Rusya'da devam eden 2018 FIFA Dünya Kupası'nda E grubu maçında Brezilya, Kosta Rika'yı uzatma dakikalarında bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti.

Brezilya bu galibiyetle puanını 4'e yükseltti, Kosta Rika ise ikinci maçı sonunda da puanla alamadı.

- 13. dakikada sağ kanattan gelişen Kosta Rika atağında ceza sahasına yerden gönderilen topa Borges vurdu, top direğin yanından auta gitti.

- 41. dakikada Brezilya ilk isabetli şutunu attı. Sol kanatta topla buluşan Marcelo, açısını düzeltip şutunu çekti, kaleci Keylor Navas köşede bu topu kontrol etti.

- 49. dakikada Brezilya gole çok yaklaştı. Fagner'in sağ kanattan yaptığı ortada Jesus'un kafa vuruşunda top üst direkten döndü. Dönen topu kontrol eden Paulinho, boş pozisyondaki Coutinho'ya pasını gönderdi. Coutinho'nun şutunda top, kale çizgisi önündeki Gamboa'ya çarparak kornere gitti.

- 58. dakikada Douglas Costa ceza sahasına girdi, Paulinho'ya pasını verdi. Paulinho, ceza sahası ön çizgisi üzerindeki Coutinho'nun önüne yerden topu gönderdi. Coutinho'nun yerden sert şutunda, kaleci Keylor Navas iki hamlede kontrol etti.

- 90+1'de Brezilya aradığı golü buldu. Sol kanattan arka direğe yapılan ortada Firmino topu indirdi, Jesus'un dokunduğu meşin yuvarlağa altı pas önünde vuran Coutinho, fileleri havalandırdı: 1-0.

- 90+7'de Brezilya farkı 2'ye çıkardı. Savunma arkasına atılan topla ceza sahası içinde buluşan Douglas Costa, uygun pozisyondaki Neymar'a pasını gönderdi. Neymar düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu ve mücadele Brezilya'nın 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Brezilya gruptaki son maçını 27 Haziran'da Sırbistan ile oynayacak. Dünya Kupası'na veda etmesi kesinleşen Kosta Rika'nın ise aynı tarihteki rakibi İsviçre olacak.

Brezilya, Kosta Rika kalesine maç boyunca toplam 22 şut gönderirken Kosta Rika ise tamamı isabetsiz olmak üzere sadece 3 şut çekti.

Fotoğraf: Şebnem Coşkun/AA

ARJANTİN'İ YAKINDAN İLGİLENDİREN MAÇ: NİJERYA-İZLANDA

Günün D grubunda oynanacak tek karşılaşması olan Nijerya-İzlanda maçı saat 18:00'de Volgograd Arena'da başlayacak.

Nijerya gruptaki ilk maçında Hırvatistan ile karşılaştı. Dağınık bir görüntü veren Nijerya, Hırvatistan maçından 2-0 mağlup ayrılarak ilk maçlar sonunda grupta puan alamayan tek takım oldu. İzlanda ise ilk maçında Arjantin ile karşılaştı ve dirençli oyunu sayesinde sahadan 1 puanla ayrıldı.

Nijerya, son 3 dünya kupası maçından mağlubiyetle ayrıldı. İzlanda ise dünya kupaları tarihindeki ilk maçını Ajantin'e karşı oynadı.

D grubunda dün oynanan ve 3-0 Hırvatistan'ın üstünlüğüyle biten Arjantin-Hırvatistan maçı sonrasında Hırvatistan 6 puanla lider. Arjantin ve İzlanda'nın 1'er puanı bulunurken Nijerya sıfır puanla grupta sonuncu sırada.

E GRUBUNDAKİ DİĞER KARŞILAŞMA: SIRBİSTAN-İSVİÇRE

Günün son maçı ise yine E grubunda oynanacak olan Sırbistan-İsviçre karşılaşması. Kaliningrad stadındaki maç 21:00'de başlayacak.

Grupta oynanan ilk maçlar sonunda aldığı 3 puanla Brezilya'nın üstünde lider olarak bulunan Sırbistan, grupta 1 puanı bulunan İsviçre karşısında galip gelerek liderliğini koruma peşinde. İsviçre ise gruptan çıkma umutlarını devam ettirmek için puan almak zorunda.

Bağımsız bir ülke olarak Sırbistan ve İsviçre tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek. (SPOR SERVİSİ)

Dünya Kupası'nda 8'inci günün sonuçları (21 Haziran Perşembe)

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Haziran 2018 18:00

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