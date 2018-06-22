Ankara'da sel; AKP'nin 'Hizmette ustalık!' pankartı dikkat çekti!

Ankara'da etkili yağışların ardından alt geçit ve caddelere sel bastı. AKP'nin 'Hizmette Ustalık' pankartı sosyal medyada oldukça dikkat çekti.

Ankara'da yağan her yağmur haftalardır cadde ve alt geçitlerde sel ve taşkınlara sebep oluyor.

Geçtiğimiz gün başkentteki yağmurun ardından Ankara Garı önündeki alt geçitte biriken su ironik görüntülere neden oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Millete hizmet, ustalık ister” yazılı serçim pankartının asıldığı alt geçittte mahsur kalan araba ve kurtarma çabalarının görüldüğü fotoğraf, sosyal medyada alay konusu oldu. (Ankara/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 22 Haziran 2018 15:27

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