Veli Saçılık: OSTİM işçisinin de temsilcisi olacağım

OSTİM işçileriyle bir araya gelen HDP Ankara Milletvekili Adayı Veli Saçılık, OSTİM işçisinin de bir temsilcisi olarak Mecliste yer alacağını söyledi.

KHK ile ihraç edildiği “İşimi geri istiyorum” eylemlerinde yer alan, HDP Ankara Milletvekili adayı Veli Saçılık OSTİM işçileriyle bir araya geldi. Saçılık, OSTİM işçisinin de bir temsilcisi olarak Mecliste yer alacağını söyledi.

HDP Ankara 3. Bölge Milletvekili Adayı Veli Saçılık, OSTİM'de çalışan işçilerle akşam mesaisi sonrası bir araya geldi. Kendisinin kamu emekçisi olarak KHK ile ihraç edildiğini, ancak işçi kökenli olduğunu söyleyen Saçılık, “Uzun süre OSTİM'in soğuğunu, isini pasını çekmiş, burada ağır şartlarda çalışan bir işçiydim ben. 90'lı yılların ortalarında OSTİM'de dernekleşme ve işçilerin hak arama mücadelesinde aktif yer aldım dedi.

Milletvekili seçilmesi halinde Meclis'te işçi kürsüsü açacağını belirten Saçılık, işçilerin hiç bir talep ve derdine sırt dönmeyeceğini, OSTİM işçisinin de bir temsilcisi olarak Meclis'te yer alacağını söyledi. Gazetemiz Evrensel'in işçi olduğu dönemden bu yana OSTİM'de işçiyle buluşturulduğunu ifade eden Saçılık, Evrensel aracılığıyla işçilere oy verme çağrısında bulundu. (Ankara/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Haziran 2018 12:54

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