Seçim Günlüğü (22 Haziran 2018)

ANKARA'DA SAHTE HDP VE CHP BİLDİRİLERİ DAĞITILDI

Seçime günler kala sahte HDP ve CHP bildirileri meydana çıktı. Ankara'da metro çıkışları gibi uğrak yerlerde sahte HDP bildirilerinde “Neden güneyimizde Kürt Devleti olmasın”, CHP bildirilerinde ise “Biz gelİNCE türbana son” gibi provokatif yazılar yer alıyor.

Ankara'da sahte HDP ve CHP bildirileri dağıtıldı 'Neden güneyimizde Kürt Devleti olmasın', 'Biz gelİNCE türbana son' gibi provokatif yazılar yer alan sahte bildilerin dağıtıldığı ortaya çıktı.

KEMAL BÜLBÜL: ALEVİLERİN EŞİT YURTTAŞLIK MÜCADELESİ İÇİN ADAYIM

‘Cemevlerinin ibadethane statüsüne kavuşturulması’, ‘Alevi açılımı’ gibi konular neredeyse artık her seçim sürecinde hükümet tarafından dile getirilen ancak seçimlerden sonra hiçbir adımın atılmadığı bir konuya dönüştü. 24 Haziran seçimleri öncesi de yine gündeme gelen bu söylem ve politikalar geniş bir çevre tarafından ‘oy alma telaşı’ olarak yorumlanırken bizde seçimlere iki gün kala Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Eski Genel Başkanı ve HDP Antalya 1. sıra Milletvekili Adayı Kemal Bülbül ile seçimler ve Alevilik üzerine bir sohbet gerçekleştirdik.

Kemal Bülbül: Alevilerin eşit yurttaşlık mücadelesi için adayım Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Eski Genel Başkanı ve HDP Antalya 1. sıra Milletvekili Adayı Kemal Bülbül, seçimi ve Aleviliği değerlendirdi.

Çaycuma'da ihraç edilen eğitimciler Akyol ve Günsan sandık başında! OHAL KHK'si ile ihraç edilen eğitimciler İsmet Akyol ve Gökhan Taner Günsan, tüm ihraçlar için 24 Haziran'da sandık başında olacaklarını duyurdu.

ESKİŞEHİR VE KAYSERİ'DE HDP'NİN ARAÇ VE BİLBOARDLARINA SALDIRI

Eskişehir ve Kayseri'de HDP'nin seçim aracına ve bilboardlarına kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlendi.

Eskişehir ve Kayseri'de HDP'nin araç ve bilboardlarına saldırı Eskişehir ve Kayseri'de HDP'nin seçim aracına ve bilboardlarına kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlendi.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ'TAN SESLİ MESAJ

24 Haziran'da geçekleştirilecek seçimler için HDP'nin cumhurbaşkanı adayı olan ve Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş, Twitter hesabı üzerinden bir sesli mesaj yayınladı. Demirtaş, mesajında seçim kampanyası yürüten herkese teşekkürlerini ileterek sandık güvenliğine dikkat çekti.

Selahattin Demirtaş'tan sesli mesaj: Türkiye'de bir dönem kapanacak HDP'nin tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, yayınladığı sesli mesaj ile seçmene selam gönderdi, sandık güvenliğine dikkat çekti.

DEMİRTAŞ: ERDOĞAN’IN SİYASİ AKIBETİNİN ÇİLLER GİBİ OLMASINA AZ KALDI

Mezopotamya Ajansı'na konuşan Selahattin Demirtaş, Erdoğan için 'Gidici', İnce için 'Heyecanlı' dedi.

Demirtaş: Erdoğan’ın siyasi akıbetinin Çiller gibi olmasına az kaldı Mezopotamya Ajansı'na konuşan Selahattin Demirtaş, Erdoğan için 'Gidici', İnce için 'Heyecanlı' dedi.

DİYARBAKIRLILAR: GEREKİRSE HERKES YSK’YE GİDİP OYUNA SAHİP ÇIKSIN

Seçimleri konuştuğumuz Diyarbakırlı yurttaşlar 'Herkesin gerekirse YSK’ye kadar gidip kullandığı oya sahip çıkması gerekiyor' diyor.

Diyarbakırlılar: Gerekirse herkes YSK’ye gidip oyuna sahip çıksın Seçimleri konuştuğumuz Diyarbakırlı yurttaşlar 'Herkesin gerekirse YSK’ye kadar gidip kullandığı oya sahip çıkması gerekiyor' diyor.

RTÜK: TRT TARAFSIZLIĞI İHLAL ETTİ!

RTÜK'te görevli kurul uzmanları, TRT Haber'in YSK’nin seçime ilişkin belirlediği tarafsızlık ve doğruluk ilkelerini ihlal ettiğini tespit etti.

RTÜK: TRT tarafsızlığı ihlal etti! RTÜK'te görevli kurul uzmanları, TRT Haber'in YSK’nin seçime ilişkin belirlediği tarafsızlık ve doğruluk ilkelerini ihlal ettiğini tespit etti.

ERDOĞAN İÇİN MECLİS ÇOĞUNLUĞU NEDEN ÖNEMLİ?

Meclis, cumhurbaşkanı ile aynı çizgide olmazsa cumhurbaşkanının alanı daralıyor. En önemli nokta cumhurbaşkanı yürütme yetkisine ilişkin...

Erdoğan için Meclis çoğunluğu neden önemli? Meclis, cumhurbaşkanı ile aynı çizgide olmazsa cumhurbaşkanının alanı daralıyor. En önemli nokta cumhurbaşkanı yürütme yetkisine ilişkin...

KIRŞEHİR'DE DEĞİŞİM İSTEĞİ VAR AMA TAM KOPUŞ YOK

Kırşehir'de seçimin nabzını tuttuk. ÇEMAŞ ve PETLAS işçileri, iktidara yönelik bir tepki geliştiğini ve bunun sandığa yansıyabileceğini açıkladı.

Kırşehir'de değişim isteği var ama tam kopuş yok Kırşehir'de seçimin nabzını tuttuk. ÇEMAŞ ve PETLAS işçileri, iktidara yönelik bir tepki geliştiğini ve bunun sandığa yansıyabileceğini açıkladı.

MERCEDES’TE MHP’Lİ İŞÇİLER KIZGIN, AKP’Lİ İŞÇİLER SUSKUN

Beyaz yakalılarla birlikte 4 bin 200 işçinin çalıştığı İstanbul Esenyurt’taki Mercedes otobüs fabrikasında seçimin nabzını tuttuk.