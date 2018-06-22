Çaycuma'da ihraç edilen eğitimciler Akyol ve Günsan sandık başında!

OHAL KHK'si ile ihraç edilen eğitimciler İsmet Akyol ve Gökhan Taner Günsan, tüm ihraçlar için 24 Haziran'da sandık başında olacaklarını duyurdu.

Eğitim Sen Zonguldak Şube Sekreteri İsmet Akyol ve Eğitim Sen Çaycuma Temsilcisi Gökhan Taner Günsan ihraç edilmelerinin 500. gününde yaptıkları açıklama ile ihraç edilen emekçilerin görevlerine iade edilmesi için sandık başında olacaklarını belirtti.

Akyol ve Günsan’ın açıklamasında somut olarak ne ile suçlandıklarını bilmeden, hiçbir gerekçe sunulmadan, savunma hakkı tanınmadan, herhangi bir yargı kararı olmadan ihraç edildiklerini belirterek; “İhraçların başta Anayasa ve yasalar olmak üzere hukuka, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu her platformda söyledik. 500 gün boyunca ihraç edilmemizde imzası olanlara çağrıda bulunarak, “Eğitim Sen’liler olarak hesabını veremeyeceğimiz hiçbir faaliyetimiz yoktur, olamaz da. Gönderin müfettişleri açın soruşturmayı, verin bizi mahkemeye. Biz hazırız.” dedik. Yetkililer bu çağrımıza tek bir kelime de olsa yanıt vermedi” deenildi.

Çaycuma Milli Eğim Müdürlüğünün mesnetsiz ihbarının ardından haklarında hiçbir adli ve idari işlem yapılmamasına rağmen göreve iade edilmediklerini belirten Akyol ve Günsan “500 gün boyunca bizi gerekçesiz olarak öğrencilerimizden kopanlara ‘Artık Yeter!’ demek için 24 Haziran Pazar günü sandık başında olacağız. 24 Haziran Pazar günü yapılacak seçimde yalnızca kendimiz için değil haksız ve hukuksuz şekilde kamu görevinden ihraç edilmiş herkesin görevlerine iade edilmesi için sandık başında olacağız. İhraç edilmemizi kabul etmeyen AKP’ye gönül vermiş yurttaşlarımız başta olmak üzere vicdan sahibi tüm yurttaşlara sesleniyoruz: ‘Artık Yeter!’ demek için 24 Haziran Pazar günü oy kabininde vicdanınızın sesini dinleyin” dedi. (Çaycuma/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Haziran 2018 11:52

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