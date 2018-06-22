Eskişehir ve Kayseri'de HDP'nin araç ve bilboardlarına saldırı

Eskişehir ve Kayseri'de HDP'nin seçim aracına ve bilboardlarına kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlendi.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Gündoğdu mahallesinde seçim çalışması yapmakta olan HDP seçim aracına önceki gece ellerinde taşlar ve satırlar olan beş kişilik bir grup saldırdı. Saldırı sırasında atılan taşlarla aracın arka camı kırıldı. Saldırgan grup aynı zamanda aracın üzerinde bulunan seçim afişlerini de yırttı.

HDP Eskişehir İl teşkilatı yöneticileri saldırganlardan şikayetçi oldu.

Geçtiğimiz günlerde de HDP seçim panolarına saldırı yapılış; bir pano kırılarak içindeki propaganda afişleri yırtılmıştı.

KAYSERİ'DE DE SALDIRI

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Ankara Kızılay'da HDP standına saldırı

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HDP reklam panosuna saldırı: Camlar kırıldı, afiş kapatıldı

Balıkesir'de HDP afişlerine saldırı

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Haziran 2018 11:42

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