Hakkari'de 30 bölge 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Hakkari merkez ve 3 ilçedeki 30 bölge, 14 gün süreyle 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi.

Hakkari Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre merkez ve 3 ilçedeki 30 bölge, 14 gün süreyle 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"... Tedbirler kapsamında Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun ilgili maddesi gereğince kent merkezi ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçeleri sınırlarındaki 30 bölge 23 Haziran 2018 günü saat 00:00:01’den 07 Temmuz 2018 günü saat 23:59:59’a kadar, “Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmiş olup, vatandaşlarımızın yukarıda belirtilen bölgelere izinsiz olarak girmesi yasaklanmıştır." (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Haziran 2018 11:31

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