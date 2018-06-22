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Hakkari'de 30 bölge 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
22 Haziran 2018 11:16
Hakkari merkez ve 3 ilçedeki 30 bölge, 14 gün süreyle 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi.
Hakkari Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre merkez ve 3 ilçedeki 30 bölge, 14 gün süreyle 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"... Tedbirler kapsamında Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun ilgili maddesi gereğince kent merkezi ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçeleri sınırlarındaki 30 bölge 23 Haziran 2018 günü saat 00:00:01’den 07 Temmuz 2018 günü saat 23:59:59’a kadar, “Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmiş olup, vatandaşlarımızın yukarıda belirtilen bölgelere izinsiz olarak girmesi yasaklanmıştır." (DHA)Son Düzenlenme Tarihi: 22 Haziran 2018 11:31
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