Selahattin Demirtaş'tan sesli mesaj: Türkiye'de bir dönem kapanacak

24 Haziran'da geçekleştirilecek seçimler için HDP'nin cumhurbaşkanı adayı olan ve Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş, Twitter hesabı üzerinden bir sesli mesaj yayınladı. Demirtaş, mesajında seçim kampanyası yürüten herkese teşekkürlerini ileterek sandık güvenliğine dikkat çekti.

Selahattin Demirtaş, sesli mesajında şu ifadelere yer verdi:

Çok az bir zaman kaldı, sayılı günler, sayılı saatler var artık. Engellere, kısıtlı imkanlara rağmen muazzam kampanya yürüten herkese teşekkür ediyorum.

Ortaya çıkan durum, çok kritik bir aşamada sandığa gidileceğini gösteriyor. Öylesine ki artık bir tek oyun bile Türkiye'nin ve toplumun geleceğini, kaderini belirleyeceği bir noktaya geldik. Son saatler, son günler de bu açıdan çok önemli. Herkesin çok iyi bir çalışma yürütmesi lazım.

Ve aynı kararlılıkla sandıklara, oylara da sahip çıkılması lazım. 24 Haziran'da inanıyorum demokrasi kazanacak, demokrasi yanlıları kazanacak. Önemli bir sonuç ortaya çıkacak ve göreceğiz ki seçimler vesilesiyle Türkiye'de bir dönem kapanacak. Baskının, zulmün olduğu bir dönem kapanacak. Hukukun üstünlüğü de, adalet de, huzur da, güven de, ekonomik refah da bu şekilde, daha rahat bir ortamda temin edilecek.

Sahada çalışma yürüten bütün arkadaşların da herkesin de bu bilinçle son saate kadar, resmi sonuçlar açıklanıncaya kadar mutlaka oylarına, sandığa sahip çıkmasını bekliyorum. İşimiz gücümüz ne olursa olsun, önümüzdeki birkaç gün mutlaka ama mutlaka zamanımızın tamamını seçim kampanyasına, sandık güvenliğine ayırma konusunda hassasiyet gösterilmesi lazım.

Kampanya yürüten, emek harcayan, yüreğini ortaya koyan herkese buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Hepsi sağ olsunlar, var olsunlar. Hepsine içten selam, sevgilerimi gönderiyorum.

7- Seçim öncesi sizlere ulaştırabileceğim son sesli mesajım da budur: pic.twitter.com/Sd836R2dTe — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) 22 Haziran 2018

(HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 22 Haziran 2018 11:25

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