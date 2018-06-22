Manisa Kırkağaç'ta yıldırım, 105 keçinin ölümüne sebep oldu

Manisa Kırkağaç'ta yıldırım düşmesi sonucu sürüdeki 105 keçi yaşamını yitirdi.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, sürüdeki 105 keçi, yıldırım düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Kırkağaç'ın kırsal Çiftlik Mahallesi'nde yaşayan çoban İsmail Koç, dün saat 18.30 sıralarında, sürüsünü otlatmaya götürdü. Bir süre sonra sağanak etkili olurken, büyük gürültüyle yıldırım düştü.

Koç'un sürüsündeki 105 keçi, yıldırım düşmesi sonucu oracıkta öldü. Koç, durumu jandarmaya ve Kırkağaç İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne bildirdi.

Yıldırım düşmesi sonucu sürüsündeki hayvanların ölmesinin üzüntüsünü yaşadığını belirten İsmail Koç, "Canıma bir şey olmaması tek tesellim oldu" dedi. (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Haziran 2018 11:12

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