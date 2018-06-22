Ankara'da EGO otobüsleri çarpıştı

Ankara'da 2 EGO otobüsü çarpıştı, 1 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesine ait iki yolcu otobüsünün Ayaş-Ankara yolunda çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Ayaş-Ankara yolu Altay Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 DV 3878 plakalı belediye otobüsü, bulvar üzerinde yolcu indiren 06 BY 5212 plakalı belediye otobüsüne arkadan çarptı. Kazada yolculardan Nilgün Can (46) olay yerinde yaşamını yitirirken 16 kişi de yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelerde tedaviye alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Haziran 2018 10:31

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