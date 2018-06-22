AA: Ankara'da eylem hazırlığındaki 14 IŞİD'li yakalandı

Ankara'da seçim öncesi eylem hazırlığında olduğu tespit edilen IŞİD üyesi 14 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da seçim öncesi eylem hazırlığında olduğu tespit edilen IŞİD üyesi 14 kişi düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.

AA'nın duyurduğu habaerde, Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan istihbarat çalışmaları sonucu, IŞİD'lilerin 24 Haziran Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri öncesi eylem hazırlığında oldukları belirtildi.

Şüphelilerin belirlenen adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 14 IŞİD'li gözaltına alındı.

Tamamı yabancı uyruklu olduğu belirtilen bu kişilerin yanı sıra evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda materyal de ele geçirildi. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. (Ankara/AA)

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Haziran 2018 08:16

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